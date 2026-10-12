Fünf Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Tankstelle an der Höhestraße in Burscheid eingebrochen. Laut Polizei haben Zeugen nachts gegen 1.45 Uhr laute Knallgeräusche aus Richtung der Tankstelle gehört. Sie hätten drei Menschen im Verkaufsraum gesehen und die Polizei gerufen. Die Personen waren allerdings schon weg, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Die Überwachungskamera der Tankstelle hatte zuvor aufgenommen, dass die fünf Personen um 1.44 Uhr in einem silbernen Auto aufs Tankstellengelände fuhren und danach die Glasschiebetür des Verkaufsraums aufbrachen. Nach wenigen Minuten stiegen sie zurück ins Auto und fuhren in Richtung Kaltenherberg.

Alle fünf trugen schwarze Kappen, eine schwarze Sturmhaube und schwarze Schuhe. Vier hatten eine schwarze Jacke an, einer eine blaue. Diese Person trug zudem weiße Schuhe sowie blaue Handschuhe mit einem weißen Schriftzug. Das Kennzeichen, das die Kamera erfasste, passte nicht zum silbernen Audi.

Beute haben die Täter laut Polizei offenbar keine gemacht, der entstandene Sachschaden liege im unteren vierstelligen Bereich. Spuren wurden gesichert, die Ermittlungen laufen. Hinweise an 02202/2050. (nip)