Am Sonntag, 11. Oktober, gehört die Burscheider Innenstadt wieder ganz den Läuferinnen und Läufern. Nach baustellenbedingten Anpassungen in der Vergangenheit kehrt das Event wieder auf seine bewährte Stammstrecke zurück. Start und Ziel befinden sich im Ortszentrum vor der Bücherei. Läuferinnen und Läufer dürfen sich auf flache Abschnitte entlang der Trasse freuen, was schnelle Zeiten verspricht. Wie nah die Strecke am Spitzensport ist, bewies in der Vergangenheit bereits ein Teilnehmer, der auf den zehn Kilometern nur knapp an der 30-Minuten-Marke scheiterte.

Die Jüngsten machen mit den Kita-Läufen den Anfang. Bereits seit Ostern trainieren viele Kita-Kinder gemeinsam mit Vereinstrainern, um nachhaltig für Bewegung begeistert zu werden. Am Renntag starten sie in gleichen Shirts, unterstützt von lokalen Einrichtungen wie der Johanniter-Kita Hilgen oder den „Kleinen Strolchen“.

Der 800-Meter-Lauf dient unter anderem als Qualifikation für das Deutsche Sportabzeichen. Am Drei-Kilometer-Lauf (12.15 Uhr) nehmen vor allem Hobbyläufer und Jugendliche teil. Der sportliche Höhepunkt ist dann der Zehn-Kilometer-Lauf. Der Startschuss dafür fällt um 13.15 Uhr.

Der Vorstand des Burscheider Stadtlaufs, der dieses Jahr zum 24. Mal stattfinden wird. Copyright: Dominik Scholz

Insgesamt werden rund 500 Teilnehmende erwartet – vom ambitionierten Vereinsläufer bis zum Freizeitjogger. Allen, die ihre Strecke geschafft haben, winken Medaillen sowie das beliebte Stadtlauf-Brot der Bäckerei Kretzer. Auf die Sieger wartet zudem ein besonderer Pokal: eine gravierte Schieferplatte.

Starkes Signal: „Jugend läuft für Demokratie“

Ein zentrales Element des 24. Stadtlaufs ist die Aktion „Jugend läuft für Demokratie 2026“, die nach Vorbildern in Bergisch Gladbach nun erstmals auch in Burscheid eingebunden wird. Über Sponsoren wird Jugendlichen bis 18 Jahren die kostenlose Teilnahme am Drei-Kilometer-Lauf ermöglicht; zudem erhalten alle Teilnehmenden der Aktion ein Gratis-T-Shirt. Mit der Aktion setzen der SSV und die Burscheider Vereine ein klares Zeichen für Fairness, Mitbestimmung und ein demokratisches Miteinander.

Bodo Jakob, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Burscheid, betont die Haltung des Sports gegenüber rechtspopulistischen Tendenzen: „Wer sich hinter der Fahne der AfD versammelt, muss wissen, dass er sich gegen zentrale Werte des Sports stellt. Speziell für Burscheid würde das nach der Logik der AfD bedeuten, dass wir unseren äußerst sympathischen Sportler der letzten beiden Jahre, Jayson Schlesinger – Vizeweltmeister und Mensch mit Downsyndrom –, nicht auf den Reitplatz, sondern ins Heim stecken müssten. Es gilt aber auch: Wer die Folgen seines Handelns hinterfragt, seinen Irrtum erkennt und sich zu den Werten des Sports bekennt, mit dem reden wir natürlich auch über die Entwicklung des Sports in Burscheid!“

Ziel der Aktion sei es, Jugendliche aus unterschiedlichen Vereinen und Hintergründen zusammenzubringen und zu zeigen, wie verbindend der Sport ist.

Die Anmeldung zum Stadtlauf ist über die Website des Stadtsportverbandes Burscheid möglich. Für die kostenfreie Jugendaktion „Jugend läuft für Demokratie“ endet die Anmeldefrist am 1. Oktober 2026. Für alle übrigen Läufe sind auch Nachmeldungen vor Ort am Veranstaltungstag möglich.

https://stadtsportverband-burscheid.de/index.php/stadtlauf-2026/online-anmeldung-2026