Erster Advent„Burscheider Weihnachten“ lockt mit Schlagergrößen

Beide kennen sich von der Teilnahme an der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Sie wurde 2016 Zweite, er Vierter. Inzwischen sind Laura van Elzen (29) und Mark Hoffmann (30) echte Schlagergrößen geworden, mit großen TV-Auftritten und Platzierungen in den Charts. Wenn die beiden am Sonntag, 29. November, beim „Burscheider Advent“ auftreten, haben sie Lauras Schwester Amber dabei – Zweitplatzierte bei DSDS im Jahr 2022.

Die Idee für die Veranstaltung im Kulturforum habe man Ende vergangenen Jahres gehabt, sagt Uwe Greatke, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins Burscheid Live. Das Schlagerduo Laura und Mark ist dem Verein eng verbunden. Sie waren in diesem Jahr auch bei der Frühjahrsshow und auf dem Burscheider Altstadtfest dabei. Und Anfang Dezember des vergangenen Jahres gaben sie im Kulturforum ihr erstes eigenes Konzert.

Für 14 bis 16 Uhr ist eine Eröffnungsshow geplant. Die Kinder und Jugendlichen der Burscheider Tanzschule „Pilates & Dance by Silvia“ treten mit Julika Elizabeth aus Düsseldorf auf. Sie war 2025 mit ihrem Song „Empress“ bis ins Finale des deutschen ESC-Vorentscheides gekommen. Einlass ist ab 13 Uhr, es wird auch Getränke und Speisen geben.

Einlass zur zweiten Show (17 bis 19 Uhr) ist um 16.15 Uhr. Dort werden Laura, Amber und Mark mit der Ballettschule Modern Movement auftreten. Die hat Nicole Helder im Jahr 2006 gegründet. Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule waren in diesem Jahr beim „Dance World Cup“ in Dublin vertreten und errangen mehrere Platzierungen unter den ersten zehn. Die Tanzschule war auch an den „Bergischen Tanztagen“ in diesem Jahr im Forum beteiligt, einer Veranstaltung mit 800 Tänzerinnen und Tänzern aus ganz Deutschland.

„Burscheider Weihnachten“, Sonntag, 29. November, Kulturforum Burscheid, Höhestraße 5. Show 1, 14 bis 16 Uhr mit Julika Elizabeth und „Pilates & Dance by Silvia“: Erwachsene zahlen zehn, Kinder und Jugendliche von sieben bis 17 Jahren fünf Euro. Show 2, 17 bis 19 Uhr, mit „Laura & Mark + Amber“ und „Modern Movement“: Erwachsene zahlen 20, Kinder und Jugendliche von sieben bis 17 zehn Euro. Kombitickets für beide Shows kosten 25 Euro für Erwachsene und zehn für Kinder und Jugendliche von sieben bis 17 Jahren. Unter-Siebenjährige zahlen keinen Eintritt. Karten gibt es in der Buchhandlung Hentschel, Hauptstraße 26, oder per E-Mail unter info@burscheid-live.de.