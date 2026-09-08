Unbekannte haben am Wochenende einen Kleintransporter auf dem Gelände einer Firma aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug der Marke MAN wurden Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Der entstandene Schaden liegt nach Angaben der Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. Der Kleintransporter war seit Freitagabend, 4. September, gegen 18 Uhr auf dem Firmengelände abgestellt. Als der Besitzer am Montagnachmittag, 7. September, die Polizei verständigte, stellte sich heraus, dass die Hecktür des Fahrzeugs gewaltsam geöffnet worden war. Die Täter entwendeten anschließend Werkzeuge und Maschinen aus dem Fahrzeug. Zur Sicherung möglicher Spuren wurde der Erkennungsdienst zum Tatort gerufen.

Die Polizei Rhein-Berg bittet um Hinweise. Wer am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 3 unter 02202 205-0 zu melden. (vl)