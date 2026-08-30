Die Feuerwehr hat am Freitagnachmittag ein in Brand geratenes Auto auf dem Gelände der Aral-Tankstelle am Dünweg in Hilgen gelöscht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach Angaben der Feuerwehr meldete ein Anrufer gegen 12.44 Uhr zunächst einen brennenden Pkw. Kurz darauf stellte sich heraus, dass das Auto auf dem Gelände der Aral-Tankstelle an der Straße in Flammen stand, zum Glück aber nicht in unmittelbarer Nähe der Zapfsäulen. Über der Tankstelle stand eine weithin sichtbare Rauchsäule.

Die Brandbekämpfer der Löschzüge Mitte, Dierath und Paffenlöh verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Lärm- und Sichtschutzwand direkt an einem Nachbargebäude. Sie löschten den Brand mit mehreren Strahlrohren. An dem Fahrzeug der Marke Nissan entstand Totalschaden. Wie es zu dem Feuer kam, versucht die Polizei zu ermitteln. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 51 vollständig gesperrt werden. Es kam zu langen Staus. Nach etwa anderthalb Stunden war der Einsatz beendet.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags sorgten stürmische Böen während eines kurzen Gewitters für weitere Einsätze der Feuerwehr. Die Böen rissen mehrere Bäume in Burscheid und Hilgen um. Die Einsatzkräfte beseitigten die umgestürzten Bäume. (ps)