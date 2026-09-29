Die Feuerwehr Burscheid trauert um Stefan Wallmeyer. Am 9. September 2026 ist der langjährige Feuerwehrmann im Alter von 60 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, teilt die Feuerwehr mit. Stefan „Wally“ Wallmeyer war seit seiner Jugend eng mit der Feuerwehr verbunden. Die Jugendfeuerwehr wurde für ihn zur zweiten Heimat und blieb ein wichtiger Teil seines Lebens. 1989 übernahm er die Aufgabe als Betreuer der Jugendfeuerwehr Burscheid. Nach mehreren Jahren als stellvertretender Jugendfeuerwehrwart führte er von 2007 bis 2016 als Stadtjugendfeuerwehrwart die Jugendfeuerwehr.

Über mehr als drei Jahrzehnte setzte er sich mit großer Hingabe für die Jugendlichen ein. Mit Geduld, Herzlichkeit und stets einem offenen Ohr begleitete er junge Menschen auf ihrem Weg. Für viele war er nicht nur Ausbilder und Jugendfeuerwehrwart, sondern auch Wegbegleiter und Vertrauensperson. Auch über Burscheid hinaus engagierte sich Stefan Wallmeyer. Seit 1995 war er in der Kreisjugendfeuerwehr Rheinisch-Bergischer Kreis aktiv – zunächst als Kassierer, später in verschiedenen Funktionen im Kreisvorstand. Zuletzt war er stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart. Viele der Jugendlichen, die Stefan Wallmeyer ausgebildet und begleitet hat, übernehmen heute selbst Verantwortung in der Feuerwehr. Sein Einfluss reicht damit über mehrere Generationen hinweg.

Jahrzehntelang engagiert

Stefan Wallmeyer war nicht nur in der Jugendfeuerwehr engagiert, sondern auch in der Einsatzabteilung ein geschätzter Kamerad. Kollegen und Weggefährten erinnern sich an einen lebensfrohen, herzlichen und hilfsbereiten Menschen, auf den Verlass war. Sein Humor, seine Gespräche und seine Freude am Leben werden vielen ebenso fehlen wie die gemeinsamen Stunden. Für die Feuerwehr Burscheid hinterlässt Stefan Wallmeyer eine große Lücke. Die Feuerwehr Burscheid würdigt sein Lebenswerk und spricht seiner Familie und allen Angehörigen ihr tief empfundenes Mitgefühl aus. (vl)