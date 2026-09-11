Nach dem erfolgreichen Auftritt beim „World Music Contest“ im niederländischen Kerkrade geht der Orchesterverein Hilgen wieder auf die Konzertbühne. Für Samstag, 12. September, lädt das sinfonische Blasorchester um 19.30 Uhr zur traditionellen Sommer-Serenade in die Burscheider Kirchenkurve ein. Seit mehr als 20 Jahren gehört das Open-Air-Konzert auf den Stufen vor der Evangelischen Kirche zum „Burscheider Kultursommer“. Unter der Leitung von Timor Oliver Chadik will der Orchesterverein Hilgen diesmal vor allem eines vermitteln: Spielfreude. Anfang August hatte das Orchester beim „World Music Contest“ in Kerkrade die Top Ten der sinfonischen Blasorchester erreicht und eine Medaille gewonnen.

Den Konzertabend eröffnen die beiden Nachwuchsensembles des Vereins. Das Juniororchester wird von Heide Wendt geleitet, das Junge Orchester von Simon Roloff. Beide Ensembles gehören zur Musik- und Orchesterschule Burscheid, die vom Orchesterverein Hilgen mitgetragen wird.

Von „Carmen“ bis „Danzon“

Anschließend übernimmt das große Orchester. Den Auftakt macht George Gershwins „Cuban Ouverture“. Es folgen Melodien aus „Maria de Buenos Aires“ von Astor Piazzolla und Horacio Ferrer. Mit der „Carmen Suite“ von Georges Bizet steht anschließend eine der bekanntesten Figuren temperamentvoller Liebe im Mittelpunkt. Auch spanische Orchestermusik kommt mit „La boda de Luis Alonso“ von Gerónimo Giménez zum Zug. Zum Abschluss erklingt Arturo Márquez’ „Danzón Nr. 2“. Das Werk verbindet romantische Passagen mit lateinamerikanischer Energie und gilt als besonders eingängiges Stück des mexikanischen Komponisten.

Für das Konzert wird die Kirchenkurve mit Bestuhlung, Bühnenpodesten und Scheinwerfern in einen Open-Air-Konzertort verwandelt. Das Programm steht ganz im Zeichen spanischer und lateinamerikanischer Musik. Die Sommer-Serenade findet im Rahmen der Reihe „Kultursommer in der Kirchenkurve“ unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Dirk Runge statt. (vl)

OVH-Sommerserenade „Die reine Freude!“: Samstag, 12. September, 19.30 Uhr, Platz vor der Evangelischen Kirche, Burscheid. Der Eintritt ist frei.