Überfall am Samstag Burscheider in der Wohnung ausgeraubt

Burscheid – Am Samstag ist ein 57-jähriger Burscheider in seiner Wohnung angegriffen und beraubt worden. Der Mann hatte seinen Motorroller im Netz bei Ebay zum Kauf angeboten. Daraufhin meldeten sich zwei Interessenten, die sich den Roller ansehen wollten.



Diese erschienen gegen 13.30 Uhr am Haus in der Straße Auf dem Höchsten. Es kam zu Verhandlungen über eine Probefahrt und den Preis. Während der Verhandlungen erschienen drei weitere Personen vor Ort, die den Roller für die Interessenten beurteilen sollten. Die Verhandlungen fanden im Haus des Geschädigten statt. Plötzlich kam eine der Personen auf den Geschädigten zu, würgte ihn und stieß ihn zu Boden. Eine weitere Person lief in den ersten Stock. Danach flüchteten alle fünf Personen in unbekannte Richtungen. Dem Burscheider wurden die Geldbörse und der Fahrzeugschlüssel des Rollers entwendet.

Hinweise erbeten

Der Geschädigte kann zwei der Täter beschreiben. Bei dem ersten Täter soll es sich um einen Mann im Alter von 16 bis 20 Jahren gehandelt haben. Vom Aussehen soll es sich um einen schlanken Ausländer mit schwarzen Haaren gehandelt haben, etwa 1,72 Meter groß. Der zweite Täter war ebenfalls männlich, gleich alt und gleich groß. Er hatte ebenso ein ausländisches Aussehen, jedoch mit blonden, krausen Haaren. Die anderen Täter konnten nicht beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei unter ☎ 02202/ 2050 entgegen. (ger)