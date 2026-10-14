Ein rätselhaftes Inserat kündigt einen Mord an. Was zunächst wie ein makabrer Scherz wirkt, bringt schon bald eine ganze Gesellschaft aus dem Gleichgewicht. Mit „Ein Mord wird angekündigt“ bringt die Volksbühne Bergisch Neukirchen einen der bekanntesten Miss-Marple-Fälle von Agatha Christie auf die Bühne – und schafft einen herbstlich gemütlichen Krimiabend, bei dem man kaum anders kann, als selbst Verdächtige zu sortieren und Spuren zu verfolgen.

Very British, bis ins Detail

Schon bevor überhaupt ermittelt wird, hat die Inszenierung von Dana Fischer und Karl-Heinz Leweke ihr Publikum in eine andere Zeit versetzt. Tapeten, antike Möbel, schwere Vorhänge und zahllose kleine Requisiten ergeben ein britisches Wohnzimmer, in dem offensichtlich nichts zufällig herumsteht. Eine polierte Zigarettenbüchse hier, eine geschnitzte Lampe dort, dazu eigens gestaltete Kuriere: Selbst Gegenstände, die nur für Augenblicke wichtig werden, passen in diese Welt.

Auch Kostüme und Frisuren tragen dazu bei, dass der Abend nicht bloß nach „Krimistück“ aussieht, sondern nach Agatha Christie. Das Bühnenbild ist dabei mehr als hübsche Dekoration. Kamin, Türen, Möbel und vermeintlich unscheinbare Ecken werden mit zunehmender Spieldauer zu möglichen Hinweisen. Wenn sich schließlich sogar eine bislang wenig beachtete Tür öffnet, ist man längst dabei, den Raum genauso misstrauisch zu betrachten wie seine Bewohner.

Das Burscheider Publikum rätselt mit

Das Vergnügen dieser Geschichte liegt weniger im Mord selbst als in allem, was danach nicht zusammenpassen will. Jeder weiß etwas, niemand alles, und nahezu jede neue Erklärung macht den Fall zunächst komplizierter. Die Bühnenfassung bewahrt genau diesen Reiz: Verdachtsmomente verschieben sich, Aussagen bekommen plötzlich eine zweite Bedeutung, und wer sich früh auf eine Lösung festlegt, dürfte seine Theorie mehr als einmal überdenken.

Mittendrin steht Miss Marple, gespielt von Mona Weber. Das Faszinierende an der Figur ist nach wie vor, wie wenig sie dem klassischen Bild einer großen Ermittlerin entsprechen muss. Sie beobachtet, hört zu und unterschätzt niemanden – während andere sie gerade deshalb unterschätzen. Christie hat mit ihr eine wunderbar eigenwillige Heldin geschaffen: freundlich, hartnäckig und meist schon einen Gedanken weiter als ihre Umgebung.

Anna Feldhoff überzeugt als osteuropäische Hausangestellte Mitzi. Copyright: Timon Brombach

Dass ein guter Christie-Abend nicht nur von Spannung lebt, zeigt besonders Anna Feldhoff als Mitzi. Mit großem komödiantischem Gespür macht sie aus der aufgeregten osteuropäischen Hausangestellten eine der Figuren, auf deren nächste Szene man sich regelrecht freut. Feldhoff setzt Pointen präzise, ohne die Figur zur bloßen Karikatur werden zu lassen, und sorgt mehrfach für herzliches Lachen.

Ähnlich viel Spielfreude bringt Flynn Siller als Patrick Simmons mit. Sein Auftritt lockert das Geschehen immer wieder genau dort auf, wo aus all den Aussagen, Verdächtigungen und neuen Spuren leicht eine reine Ermittlungsschleife werden könnte. Überhaupt gelingt Fischer und Leweke eine Inszenierung, die Christies Mechanik ernst nimmt, ohne sie ehrfürchtig zu behandeln. Das Ergebnis ist ein klassischer Krimiabend auf bemerkenswert hohem Niveau: liebevoll ausgestattet, unterhaltsam gespielt und vor allem so gebaut, dass bis zum Ende das schönste Christie-Gefühl erhalten bleibt – man ist sich eigentlich sicher, wer es war. Bis man es plötzlich nicht mehr ist.

„Ein Mord wird angekündigt“ ist im KulturForum Burscheid, Höhestraße 5, 51399 Burscheid, noch am Samstag, 24. Oktober, um 17 Uhr, Sonntag, 25. Oktober, um 17 Uhr, Freitag, 30. Oktober, um 19 Uhr und Samstag, 31. Oktober, um 17 Uhr zu sehen. Die Vorstellungen am 14. und 15. November im Megafon Burscheid sind bereits ausverkauft. Karten kosten 12 Euro, ermäßigt 9 Euro, und sind über bergisch-live.de sowie die bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

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