Durch laute Knallgeräusche sind in der Nacht zum Freitag (4. September) Anwohner in Leverkusen-Schlebusch aus dem Schlaf gerissen worden. Unbekannte Täter haben gegen 4 Uhr in der Früh einen Geldautomaten am Willy-Brandt-Ring gesprengt. Was die Sprengung besonders heikel macht: Die Sprengung wurde direkt an einer Tankstelle durchgeführt.

Unbestätigten Angaben zufolge sollen die unbekannten Täter drei Explosionen herbeigeführt haben. Die Folgen sind am Freitagmorgen deutlich zu erkennen. Der Aral-Shop wurde durch die Detonationen erheblich beschädigt. Glasscherben und Trümmerteile wurden mehrere Meter weit geschleudert und lagen auf dem Tankstellenareal verteilt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Statiker wird das Gebäude im Laufe des Tages überprüfen müssen.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 4 Uhr zur Explosion in Leverkusen-Schlebusch. Anschließend soll ein bislang unbekannter Täter mit einem dunklen Auto geflüchtet sein.

Die Aral-Tankstelle in Leverkusen-Schlebusch nach der Explosion. Copyright: Dominik Scholz

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, bislang jedoch ohne Erfolg. Einsatzkräfte waren am Freitagmorgen noch vor Ort und sicherten Spuren. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei melden. (dpa/jv/red)