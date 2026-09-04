Der Leichlinger TV richtet am Wochenende seinen 21. Springer- und Werfertag in der Balker Aue aus. Mit mehr als 260 Meldungen aus 60 Vereinen verzeichnet die Veranstaltung in diesem Jahr eine besonders große Beteiligung.

Zwei Hammerwurfmeister am Start

Am Samstag, 5. September beginnen um 11 Uhr die Wettbewerbe der Senioren. Dabei gehen auch die beiden deutschen Hammerwurfmeister des LTV, Gerhard Heduschke und Gerhard Hoffmann, an den Start. Mit dem 94-jährigen Wilhelm Bexkens von den Stadtwerken Hilden ist zudem ein regelmäßiger Teilnehmer dabei. Neben den Wurfdisziplinen möchte er diesmal auch im Hochsprung antreten. Das Programm am Sonntag startet 10 Uhr mit dem Wurfcup-Finale des Leichtathletik-Verbandes Nordrhein für Schüler und Jugendliche. In der Balker Aue treffen dabei die besten Speer-, Kugel-, Diskus- und Hammerwerfer des Verbandes aufeinander.

Ab 12.30 Uhr steht unter anderem der Speerwurf der Frauen auf dem Programm. Victoria Krause von Cologne Athletics, deutsche Vizemeisterin, möchte dabei die Marke von 60 Metern erreichen.

24 Athletinnen und Athleten vom Leichlinger TV nehmen Teil

Ab 14.30 Uhr folgt der Stabhochsprung. Gemeldet sind unter anderem die diesjährige ukrainische Meisterin Polina Stepanchenko, die deutsche Vizemeisterin der Altersklasse W15, Felica Richter, sowie die LVN-Landesmeisterin Isabelle Dörmann. Auch mehrere Athletinnen und Athleten des gastgebenden LTV nehmen an den Wettbewerben teil. Im Speerwurf starten unter anderem die Landesmeisterinnen Hanna Bergmann und Lenja Zucht. Jonah Richartz tritt im Hochsprung an. Insgesamt gehen 24 Sportler des Leichlinger TV an den Start. Zum Springer- und Werfertag gehört traditionell auch die Suche nach neuen Meetingrekorden. (vl)