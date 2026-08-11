Im Gewerbegebiet Alte Glashütte erinnert jetzt ein nach ihm benannter Weg an den Initiator des Areals Hans Krieger. Bürgermeister Maurice Winter weihte jetzt mit Ideengeber Rainer Sinthoff den Hans-Krieger-Weg ein. Sinthoff ist Geschäftsführer der Gewerbepark Alte Glashütte GmbH, der Rat war seiner Anregung einstimmig gefolgt.

Hans Krieger wurde am 13. August 1949 in Langenfeld geboren und starb am 3. Februar 2023. Als erfahrener Bauunternehmer habe er schon vor der Alten Glashütte einen Gewerbepark in Langenfeld und den Fresepark an der Moltkestraße in Leichlingen aufgebaut, in dem er brachliegende Gewerbeflächen ertüchtigt hatte. In Leichlingen hatte er laut Stadt auch andere einzelne Gewerbeimmobilien gebaut, 2019 kaufte er die Fläche, auf der früher die Gewerbebrache Monteferro gelegen habe.

Er gründete die Gewerbepark Alte Glashütte GmbH und kaufte über das Unternehmen das brachliegende Grundstück An der Glashütte. Heute haben im Gewerbepark Handwerks-, Handels-, Beratungs- und Dienstleistungsbetriebe ihr Zuhause, zudem gebe es Ausbildungsangebote in der Pflege. Die Stadt teilt mit: „Dass diese Gewerbebrache wiederbelebt und einer neuen Nutzung zugeführt wurde, ist ganz wesentlich mit dem Namen Hans Krieger verbunden.“