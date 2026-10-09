Sieben Jahre lang arbeitete Vanessa Meuskens in einer Großtagespflege in Leverkusen. In dieser Zeit sammelte sie wertvolle Erfahrungen in der Kinderbetreuung – und entwickelte zunehmend den Wunsch, irgendwann ihre eigene Einrichtung zu führen. „Es war immer mein Wunsch, etwas Eigenes zu haben“, sagt sie. Die Suche nach geeigneten Räumen gestaltete sich zunächst schwierig. Dann fand sie die Immobilie an der Karl-Huschens-Straße in Leichlingen. Vor drei Jahren eröffnete sie dort das „Mäuseparadies“. Inzwischen betreut die Leverkusenerin als selbstständige Kindertagespflegeperson fünf Kinder im Alter von neun Monaten bis dreieinhalb Jahren.

Jedes Kind hat sein eigenes Tempo

Der Tag beginnt um 7 Uhr. Nach und nach werden die Kinder gebracht, anschließend gibt es Frühstück. Vanessa Meuskens bastelt und spielt mit den Kindern. Ausflüge führen beispielsweise in den Wald, in die Bücherei oder zum Wasserspielplatz. Meuskens legt Wert darauf, die Kinder individuell zu begleiten. „Jedes Kind ist einfach unterschiedlich“, sagt sie. Das eine sei in einem Bereich schneller, das andere brauche länger. Gerade in einer kleinen Gruppe könne sie auf solche Unterschiede eingehen und jedem Kind seinen eigenen Rhythmus lassen. Dabei geht es ihr nicht nur um Beschäftigung. Die Kinder sollen zunehmend selbstständig werden und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln. „Mir ist wichtig, dass die Kinder sich hier geborgen und wohl fühlen“, sagt Meuskens.

Mir ist wichtig, dass die Kinder sich hier geborgen fühlen Vanessa Meuskens, Kindertagespflege Mäuseparadies

Vertrauen ist ganz wichtig

Eine wichtige Grundlage ihrer Arbeit ist das Verhältnis zu den Eltern. Bevor ein Kind einen Platz bekommt, lernt Meuskens die Familie kennen. „Die Chemie muss stimmen“, sagt sie. In den vergangenen drei Jahren habe das sehr gut funktioniert. Die Eltern kennen ihr Konzept und wissen, wie der Alltag in der Kindertagespflege gestaltet ist. Dazu gehört beispielsweise eine ausgewogene Ernährung. Gleichzeitig ist die Gruppe klar begrenzt: Die Aufmerksamkeit gilt allen fünf Kindern gleichermaßen. Auch die Vorstellungen der Eltern müssten zu dieser Form der Betreuung passen.

Vanessa Meuskens hat sich mit dem „Mäuseparadies“ den Wunsch erfüllt, selbstständig mit Kindern zu arbeiten. Copyright: Vanessa Meuskens

Spielen, betreuen organisieren

Als alleinige Kindertagespflegeperson übernimmt Vanessa Meuskens nicht nur die Betreuung. Auch Elterngespräche und organisatorische Aufgaben gehören zu ihrem Arbeitsalltag. Vieles davon erledigt sie nach der Betreuungszeit oder am Wochenende. „Es ist mein absoluter Traumjob“, sagt sie. Besonders wichtig sind ihr die Entwicklungsschritte der Kinder. Wenn sie beobachten kann, wie ein Kind selbstständiger wird, etwas Neues lernt oder sich zunehmend sicher fühlt, sei das für sie eine besondere Rückmeldung.

Gemeinsam feiern gehört für Vanessa Meuskens und die Kinder genauso zum Alltag wie Spielen, Lernen und Entdecken. Copyright: Vanessa Meuskens

Neben dem „Mäuseparadies“ hat Meuskens mit „Mäusezauberei“ ein weiteres Angebot aufgebaut. Die Kinderanimation kann für Geburtstage, Firmenfeiern und andere Veranstaltungen gebucht werden. Zum Programm gehören Kinderschminken und Glitzer-Tattoos. Auch dabei sollen die Kinder selbst aktiv werden und eigene Dinge gestalten. „Ich habe irgendwie immer Ideen“, sagt die Leverkusenerin.

Feier zum dreijährigen Bestehen

Am Samstag, 10. Oktober 2026, feiert Vanessa Meuskens das dreijährige Bestehen ihrer Kindertagespflege. Von 14 bis 17 Uhr lädt sie Familien, ehemalige und aktuelle Tagespflegefamilien sowie alle Interessierten in das Mäuseparadies an der Karl-Huschens-Straße 19 in Leichlingen ein.

Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken und Glitzer-Tattoos. Außerdem ist eine Tombola geplant. Kaffee und Kuchen stehen ebenfalls bereit. Besucher können an diesem Nachmittag die Räumlichkeiten kennenlernen, Fragen zur Kindertagespflege stellen und mit Vanessa Meuskens ins Gespräch kommen. (vl)