In Leichlingen wird es kulturell nicht langweilig: Bis zum Jahresende stehen noch fünf Veranstaltungen auf dem Programm, die für Abwechslung sorgen. Von Jazz bis zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen.

Jazzfans kommen am 17. November auf ihre Kosten: Die Temporal Twins kehren nach zwölf Jahren Konzertpause zurück auf die Bühne und spielen im Bürgerhaus Am Hammer. Am 20. November übernimmt der Pianist Menachem Har-Zahav den musikalischen Part. Mit Werken von Chopin, Brahms und Liszt steht ein Abend ganz im Zeichen der romantischen Klaviermusik auf dem Programm. Kreativ wird es vom 22. November bis zum 6. Dezember bei der Jurierte Jahresausstellung Leichlinger Künstlerinnen und Künstler im Bürgerhaus Am Hammer. Fotografien, Skulpturen und Malereien zeigen die Vielfalt der lokalen Kunstszene.

Weihnachtslieder und ein Pirat auf großer Mission

Am 11. Dezember laden Josefine Kunecke und Randy Reer in die Evangelische Kirche Witzhelden zum gemeinsamen Singen bekannter Weihnachtslieder ein. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht! Den Schlusspunkt setzt am 13. Dezember „Piet, der Weihnachtspirat“. Das musikalische Mitmachtheater im Kinder- und Jugendzentrum verspricht jede Menge Spaß für Kinder ab vier Jahren und ihre Familien.

Informationen zu allen Veranstaltungen und Tickets gibt es unter www.leichlingen.de/kultur. Karten für kostenpflichtige Veranstaltungen sind außerdem bei den Vorverkaufsstellen von Bergisch-Live.de erhältlich. Fragen beantwortet das Kulturbüro unter Telefon 02175 992-105 oder per E-Mail an kulturinfo@leichlingen.de. (vl)