Kultur nicht nur anschauen, sondern selbst gestalten: Das ermöglicht der Kulturrucksack NRW Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 14 Jahren. Auch in Leichlingen gibt es im Rahmen des Landesprogramms verschiedene kostenlose Workshops und Projekte. Dabei können junge Menschen gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern eigene Ideen entwickeln, neue Talente entdecken und sich mit Gleichaltrigen austauschen. Seit 2023 erhält Leichlingen Fördermittel aus dem Kulturrucksack-Programm. Die Stadt hatte sich gemeinsam mit Wermelskirchen, Burscheid, Kürten und Odenthal erfolgreich um die Aufnahme in das Landesprogramm beworben. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen frühzeitig und möglichst niedrigschwellig den Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen.

Am Samstag, 19. September, heißt es im Kinder- und Jugendzentrum Leichlingen: „Und Action!“. Der ursprünglich für den 13. August geplante Film- und Stuntworkshop wurde auf den 19. September verlegt und findet von 11 bis 17 Uhr an der Oskar-Erbslöh-Straße 24c statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei selbst zu Actionheldinnen und -helden werden. Sie erfahren spielerisch, wie Film und Fernsehen funktionieren und mit welchen Tricks spektakuläre Szenen entstehen. Gemeinsam entwickeln sie eine kleine Action-Choreografie und lernen von einer professionellen Stuntfrau, wie Stunts und Kampfszenen trainiert und für die Kamera umgesetzt werden. Dabei geht es auch um die Frage, was im Film anders ist als in der Realität. Zum Abschluss drehen die Jugendlichen ein eigenes Actionvideo.

Musikbegeisterte kommen am Samstag, 24. Oktober, auf ihre Kosten. Von 11 bis 17 Uhr können Zehn- bis 14-Jährige beim DJ-Workshop im Kinder- und Jugendzentrum Leichlingen erste Erfahrungen am Mischpult sammeln. Unter Anleitung von Profis lernen die Nachwuchs-DJs den Umgang mit Mischpult, Laptop-Controller und weiteren Geräten. Sie können selbst Songs mixen, verschiedene Techniken ausprobieren und ihren eigenen Sound entwickeln. Außerdem gibt es Einblicke in die Geschichte des DJings und Tipps aus der Praxis. Wer möchte, kann seine Lieblingsmusik auf einem USB-Stick mitbringen.

Die Teilnahme an beiden Workshops ist kostenlos. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei Sarah Guhl unter sarah.guhl@leichlingen.de.

Das Team des Kulturrucksacks bemüht sich nach eigenen Angaben darum, die Veranstaltungen möglichst barrierefrei zu gestalten. Wer besondere Bedürfnisse hat, die bei der Teilnahme berücksichtigt werden sollten, kann dies bei der Anmeldung angeben. Weitere Informationen zum Kulturrucksack NRW und zu den Projekten im Verbund erfahren Sie unter www.kulturrucksack.nrw.de. (vl)