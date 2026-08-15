„Jurierten Jahresausstellung“Leichlinger Künstler können wieder ihre Arbeiten zeigen

Die Stadt Leichlingen ruft Künstlerinnen und Künstler aus der Blütenstadt zur Teilnahme an der „Jurierten Jahresausstellung“ auf. Zum 37. Mal organisiert die Stadt die Schau mit dem sperrigen Namen. Künstlerinne und Künstler können Arbeiten einreichen, eine Jury wählt dann aus. In einer Ausstellung im Bürgerhaus Am Hammer sind die ausgewählten Arbeiten dann vom 22. November bis zum 6. Dezember zu seinen.

Die Vernissage ist für Sonntag, 22. November, 11.15 Uhr geplant. Die Öffenungszeiten der Ausstellung: donnerstags 17 bis 20 Uhr, samstags 15 bis 17 Uhr und sonntags 11 bis 17 Uhr.

Mitmachen können Menschen, die in Leichlingen leben, arbeiten oder einen anderen Bezug zur Stadt haben. Die eingereichten Arbeiten können Fotos, Malereien, Grafik oder Skulpturen sein. Es ist aber egal, ob es sich um etablierte Künsterlinnen und Künstler, Hobbykünstler oder Neulinge handelt „bei der anonymisierten Jurierung haben alle die gleiche Chance“, schreibt die Stadt.

Die Anmeldung muss bis spätestens Montag, 28. September, im Kulturbüro der Stadt eingehen. Dafür müssen die Bewerberinnen und Bewerber ein ausgefülltes Werksverzeichnis per E-Mail oder per Post ans Rathaus schicken. Damit die Werke, sofern sie denn ausgewählt werden, versichert sind, müssen sie auf diesem Weg angemeldet werden, so die Stadt: „Ohne Anmeldung kann keine Haftung übernommen werden.“

Bis zum Dienstag darauf, 29. September, müssen die Künstlerinnen und Künstler die Arbeiten zwischen 16.30 und 18.30 Uhr im Ratssaaö abgeben. Die Entscheidung fällt die Jury dann am Mittwoch, 30. September. Die besteht aus drei Leuten und sei fachkundig, so die Stadt. Die Arbeiten, die nicht ausgewählt werden, können an jenem Mittwoch zwischen 16.30 un 18.30 Uhr abgegeben werden.

Alles, was Künstlerinnen und Künstler wissen müssen, hat die Stadt auf ihrere Internetseite zusammengefasst. Dort stehen auch die Teilnahmebedingen. Wer dennoch Fragen hat, kann sich beim Kulturbüro unter 02175/992105 oder per E-Mail melden. (nip)

www.leichlingen.de/kultur/jurierte-jahresausstellung

kulturinfo@leichlingen.de