Das Blütenbad Leichlingen schließt in den Herbstferien, vom 18. bis einschließlich 31. Oktober. Grund dafür sind turnusmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den technischen Anlagen, umfangreiche Reinigungsarbeiten sowie erforderliche Reparaturen. Darüber hinaus werden während dieses Zeitraums die Mitarbeitenden gezielt für den laufenden Badebetrieb weitergebildet.

In den Weihnachtsferien ist das Blütenbad hingegen geöffnet. Ausnahmen sind der 24., 25., 31. Dezember sowie der 1. Januar. (tr)