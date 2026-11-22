Der Bürgerbus Blütenstadt Leichlingen erhöht zum 1. Januar 2027 seine Fahrpreise. Der Grund dafür sind gestiegene Kosten für Kraftstoff, Wartung und Reparaturen, wie der Vorstandsvorsitzende Werner Spitzer mitteilt. Ein Einzelticket kostet künftig drei statt 2,30 Euro, das Viererticket zehn statt acht Euro. Die Zuzahlung für Inhaber eines gültigen VRS-Fahrscheins oder Deutschlandtickets steigt von 1,80 auf zwei Euro. Das gilt auch für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren sowie für Inhaber eines Leichlingen-Passes, Mobilpasses oder der Ehrenamtskarte NRW. Schwerbehinderte mit entsprechendem Ausweis und Kinder unter sechs Jahren fahren weiterhin kostenlos. Auch Kinderwagen, Rollstühle, Gehhilfen, Einkaufswagen und Hunde werden unentgeltlich befördert. Die Bezirksregierung Köln hat den neuen Tarif bereits genehmigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.buergerbus-leichlingen.de.