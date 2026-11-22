Die CDU-Fraktion in Leichlingen hat die Verkehrs- und Parksituation an der Ecke Am Stoß/Brückenstraße zum Thema gemacht. In einer Anfrage an die Stadtverwaltung weist sie auf Probleme beim Bringen und Abholen der Kinder an der dortigen Kita hin. Nach Angaben der CDU werden regelmäßig Grundstückseinfahrten zugeparkt und die ohnehin schmale Straße zusätzlich verengt.

Auch die Sicht auf den Verkehr in der Brückenstraße sei eingeschränkt. Dadurch entstünden gefährliche Situationen. Zudem müsse die Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge jederzeit gewährleistet sein. Die Fraktion fragt die Verwaltung nach möglichen Verbesserungen. Denkbar seien zusätzliche Kurzzeitparkplätze auf dem Kita-Gelände oder eine veränderte Organisation der Bring- und Abholzeiten. Außerdem möchte die CDU ein gemeinsames Gespräch mit der Kita-Leitung und den betroffenen Anwohnern organisieren. (vl)