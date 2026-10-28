Die CDU Leichlingen wendet sich erneut mit einem Antrag an Bürgermeister Maurice Winter, der sich mit der Autoverkehrssituation im Witzheldener Zentrum beschäftigt. Schon im April hatten die Christdemokraten gefordert, dass die im Mobilitätskonzept für das Areal „Am Markt“ aufgeführten Projekte umgesetzt werden sollen. Dabei ging es vor allem um den Verkehr auf der Solinger Straße, der sich häufig staut.

Jetzt widmet sich die CDU der anderen Seite des Marktplatzes. Genauer: der Kreuzung der Straßen „Am Markt“ und Burscheider Straße auf Höhe der Hausnummer 10, bei der Bäckerei Strieker. Dort sieht die Fraktion eine „potenzielle Gefahrenstelle im Straßenverkehr“. Darauf hätten sie Bürgerinnen und Bürger aufmerksam gemacht.

Autofahrerinnen und Autofahrer, die aus der Seitenstraße „Am Markt“ kommen, müssen dem von links kreuzenden Verkehr Vorfahrt gewähren. Gefährlich wird es aus Sicht der CDU aus zwei Gründen: Der Abbiegeverkehr auf die Kreuzung kommt aus zwei Richtungen. Und durch die Bepflanzung auf dem Kirchplatz sei die Sicht auf querende Fahrzeuge eingeschränkt.

Kreuzung ist ohnehin schon eng

Zusätzlich sei es am Anfang der Burscheider Straße wegen zweier Gebäude ohnehin eng. Die CDU folgert: „Dadurch ist es für Verkehrsteilnehmer aus der Straße Am Markt kaum möglich, den herannahenden Verkehr rechtzeitig einzusehen, ohne zunächst in den Kreuzungsbereich hineinfahren zu müssen.“

Die Fraktion habe Kenntnis davon, dass es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen sei. Erst recht, wenn ortsfremde Autofahrerinnen und Autofahrer unterwegs seien, die nämlich meist davon ausgehen sollen, dass an der Kreuzung Rechts-vor-links gilt. Um sicher zu sein, dass kein Auto aus der Seitenstraße kommt, müsse man oft weit in die Kreuzung hineinfahren. Als Folge müssten Fahrerinnen und Fahrer in Richtung Ortsmitte, manchmal abrupt bremsen.

Die Stadt soll die Situation überprüfen, fordert die CDU. Die Fraktion schlägt vor, einen Verkehrsspiegel anzubringen, „um die Einsicht in den fließenden Verkehr auf der Burscheider Straße zu verbessern und gefährliche Situationen sowie mögliche Personen- und Sachschäden künftig zu vermeiden“. Die Christdemokraten wollen darüber in der nächsten Bezirksausschusssitzung beraten und entscheiden.