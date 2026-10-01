37 Arbeiten – davon 31 Bilder und sechs Skulpturen – sind in diesem Jahr Teil der Jurierten Jahresausstellung. Die Jury um die bildenden Künstlerinnen Tessa Ziemssen aus Wuppertal und Judith Funke aus Düsseldorf sowie Anika Bruns vom Von-der-Heydt-Museum in Wuppertal haben am Donnerstag, 30. September, die Wahl getroffen. 54 Leichlinger Künstlerinnen und Künstler hatten zuvor 134 Arbeiten eingereicht.

Die 37 Ausstellungsstücke gehören 28 Künstlerinnen und Künstlern. Schon mindestens einmal ausgestellt haben Ines Baumgart, Ellen Blank-Hasselwander, Engelbert Engel, Angela Graul, Martina Günthner-Lange, Eva Görgen, Heike Konrad, Manfred Konrad, Connie Kluge, Peter Karad, Hildor Lorenz, Christof Lungwitz, Peter Schmitz, Claudia Schröder, Klaus Schuch, Dorothee Schütt, Michael Schauer, Monika Stratmann, Angela Steinert, Ana Theisen-Alcázar, Peter Thönes, Jakob Thönes, Jürgen Potocnik und Roland Pfennigstorf. Zum ersten Mal dabei sind Silke Brix, Henriette Müller, Sandra Varga und Elke Zwarg.

Neu in diesem Jahr ist, dass Leichlinger Künstlerinnen und Künstler im Rahmen der Kunst- und Klangmeile ein gemeinsames Werk gestaltet haben. Die Idee dazu hatten Yvonne Nouwen-Kanthak und Angela Graul. Diese Arbeit ist, wie alle anderen auch, vom 22. November bis zum 6. Dezember im Bürgerhaus Am Hammer zu sehen. Eröffnet wird die Jurierte Jahresausstellung am Sonntag, 22. November, um 11.15 Uhr. Die Öffnungszeiten sind ab dann donnerstags von 17 bis 20, samstags von 15 bis 17 sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr. (nip)