„Kaffee und Knöllchen“Polizei will mit Bikern in Witzhelden ins Gespräch kommen

Am Sonntag heißt es zum letzten Mal in diesem Jahr „Kaffee und Knöllchen“. Seit Jahren richtet die Polizei Rhein-Berg dieses Format aus, um mit Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern ins Gespräch zu kommen, und es habe sich bewährt, so die Polizei.

Drei dieser Sonderkontrollaktionen hatte die Polizei Rhein-Berg in diesem Jahr in Wermelskirchen organisiert, am Sonntag kommen die Beamtinnen und Beamten nach Leichlingen: Sie stehen zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr Witzhelden an der L 359. Auch der Tüv und die Johanniter werden vor Ort sein. (nip)