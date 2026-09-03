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„Kaffee und Knöllchen“Polizei will mit Bikern in Witzhelden ins Gespräch kommen

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Bei „Kaffee und Knöllchen“ will die Polizei, wie hier in Kürten im Jahr 2024, mit Bikern ins Gespräch kommen.

Bei „Kaffee und Knöllchen“ will die Polizei, wie hier in Kürten im Jahr 2024, mit Bikern ins Gespräch kommen.

Copyright: Anton Luhr (Archivfoto)

Seit Jahren richtet die Polizei Rhein-Berg diese Sonderkontrollaktion aus.

Am Sonntag heißt es zum letzten Mal in diesem Jahr „Kaffee und Knöllchen“. Seit Jahren richtet die Polizei Rhein-Berg dieses Format aus, um mit Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern ins Gespräch zu kommen, und es habe sich bewährt, so die Polizei.

Drei dieser Sonderkontrollaktionen hatte die Polizei Rhein-Berg in diesem Jahr in Wermelskirchen organisiert, am Sonntag kommen die Beamtinnen und Beamten nach Leichlingen: Sie stehen zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr Witzhelden an der L 359. Auch der Tüv und die Johanniter werden vor Ort sein. (nip)