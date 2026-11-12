Leichlingen Alaaf: Die Leichlinger Jecken sind am Abend des 11. 11. im Heim der KG Handballfründe in die Session 2026/27 gestartet. Mit dabei waren auch die künftigen Kinderprinzessinnen Lena I. und Elena I., die sich gemeinsam mit ihrer Pagin Clara dem närrischen Publikum vorstellten. Die Mädchen und Frauen des JTSC Blau-Weiß Leichlingen zeigten tänzerische, wie gut sie sich auf die kurze Session vorbereitet haben und Don de Cologne erwärmte die Herzen mit kölschen Tönen. Für Lena I. und Elena I. war der Beginn der fünften Jahreszeit am Mittwoch auch ein Aufwärmabend vor ihrem ersten großen Auftritt. Denn die beiden werden am Samstag, 14. November, auf der Proklamationssitzung der Vereinigung Leichlinger Karneval ab 18 Uhr feierlich proklamiert und in ihre Ämter eingeführt. (ps)