Im September bietet das Kulturbüro Leichlingen wieder einige Programmpunkte an:

Kulturfahrt „Mythos Wald“ im Gasometer Oberhausen

In der neuen Ausstellung „Mythos Wald“ lädt der Gasometer Oberhausen zu einer Reise durch die Wälder unserer Erde ein. Dafür widmet sich die Ausstellung mit großformatigen, teilweise erstmals zu sehenden Bildern und Filmsequenzen den einzigartigen Tier- und Pflanzenwelten. Höhepunkt der Ausstellung ist die monumentale Lichtinstallation „Der Baum“, die als größte Indoor-Lichtskulptur der Welt einen spektakulären Blick durch ein leuchtendes Wurzelwerk bis in eine 35 Meter hohe Baumkrone ermöglicht. Die Anreise am 15. Oktober zum Gasometer Oberhausen erfolgt im Reisebus um 9.30 Uhr, ab Witzhelden, Hauptstraße gegenüber der Sparkasse oder um 9.45 Uhr ab Leichlingen Busbahnhof. In Oberhausen erwartet die Teilnehmenden eine Führung durch die Ausstellung, aber auch ausreichend Zeit, die Exponate auf eigene Faust zu erkunden. Der Eintritt kostet 39 Euro. Ermäßigungen für Inhaber und Inhaberinnen der Ehrenamtskarte (20 Prozent) und des Leichlingen-Passes (50 Prozent) gibt es auf Anfrage unter kulturinfo(at)leichlingen.de. Begleitpersonen von Schwerbehinderten erhalten gegen Nachweis freien Eintritt.

Jetzt Kunstwerke einreichen für die jurierte Jahresausstellung

Die jurierte Jahresausstellung von Leichlinger Künstlerinnen und Künstlern präsentiert Jahr für Jahr die Schaffenskraft der bildenden Künstlerinnen und Künstler der Blütenstadt. Eine unabhängige, dreiköpfige Jury wählt aus allen Einreichungen die spannendsten Arbeiten des Jahres aus. So entsteht eine abwechslungsreiche Ausstellung mit Fotografien, Skulpturen und Malereien von bereits etablierten Künstlern und Künstlerinnen und Newcomern und Newcomerinnen. Gezeigt werden die Werke für zwei Wochen in den Räumen des Bürgerhauses Am Hammer. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Künstler, die teilnehmen möchten, geben ihre Arbeiten bis Dienstag, 29. September, ab. Die Jurierung ist am Mittwoch, 30. September. Die Ausstellung der Arbeiten beginnt am Sonntag, 22. November, und dauert bis Sonntag, 6. Dezember. Weitere Informationen, Vorabanmeldung und Ticketverkauf gibt es auf der Website des Kulturbüros Leichlingen: Aktuelles Kulturprogramm: Blütenstadt Leichlingen. (tr)