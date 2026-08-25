Der Schützenverein Trompete wird in der Saison 2026/2027 von Mutter und Tochter repräsentiert. Sonja Flader ist die neue Königin und Hermine Flader die neue Prinzessin des Vereins, der am vergangenen Wochenende Schützenfest feierte.

Die neue Königin ist die zweite Frau in der Geschichte der Schützenbruderschaft, die dieses Amt innehat. Sie ist 1993 in den Verein eingetreten, in der Saison 1995/1996 war sie Proinzessin. Im Vereinsleben bringt sie sich bei der Oragnisation von Veranstaltungen ein, als Schützin war sie bei Lga- und Meisterschaftswettkämpfen mit dem Luftgewehr aktiv. Ihre Tochter Hermine ist 13 Jahre alt und Schülerin des Mariengynasiums in Opladen. Sie ist nicht nur im SV Trompete aktiv, sondern betreibt auch Leichtathletik.

Gekrönt wurden die beiden am Sonntagabend in der Stadthalle Bergisch Neukirchen, nachdem das scheidende Kaiserpaar Klaus und Claudia Wrisberg verabschiedet worden war. (nip)