Die Polizei hat am Freitagabend zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogen gefahren sind. Der eine (41) fuhr auf einem E-Scooter und habe sich auffällig verhalten. Der Drogentest war positiv. Zudem bemerkte die Polizei das defekte Rücklicht eines Autos, das ein 18-Jähriger fuhr. Auch hier bemerkten die Polizisten Auffälligkeiten. Beiden wurde Blut abgenommen, sie erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. (nip)