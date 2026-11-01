Die Polizei hat am Freitagabend zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogen gefahren sind. Der eine (41) fuhr auf einem E-Scooter und habe sich auffällig verhalten. Der Drogentest war positiv. Zudem bemerkte die Polizei das defekte Rücklicht eines Autos, das ein 18-Jähriger fuhr. Auch hier bemerkten die Polizisten Auffälligkeiten. Beiden wurde Blut abgenommen, sie erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. (nip)
BlaulichtPolizei zieht in Leichlingen unter Drogen stehende Fahrer aus dem Verkehr
Einer war auf einem E-Scooter, der andere mit dem Auto unterwegs.