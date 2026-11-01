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BlaulichtPolizei zieht in Leichlingen unter Drogen stehende Fahrer aus dem Verkehr

Einer war auf einem E-Scooter, der andere mit dem Auto unterwegs.

ILLUSTRATION - 30.11.2023, Baden-Württemberg, Stuttgart: Der 40-Jährige wählte trotz seiner schweren Verletzungen selbst den Notruf. (Symbolbild) (zu dpa: «40-Jähriger durch Schüsse lebensgefährlich verletzt») Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Polizei hat am Freitagabend zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogen gefahren sind

Copyright: Marijan Murat/dpa

Die Polizei hat am Freitagabend zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogen gefahren sind. Der eine (41) fuhr auf einem E-Scooter und habe sich auffällig verhalten. Der Drogentest war positiv. Zudem bemerkte die Polizei das defekte Rücklicht eines Autos, das ein 18-Jähriger fuhr. Auch hier bemerkten die Polizisten Auffälligkeiten. Beiden wurde Blut abgenommen, sie erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. (nip)