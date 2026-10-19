Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag, 18. Oktober, in ein Einfamilienhaus An den Zweieichen eingebrochen. Zudem meldet die Polizei einen Einbruchsversuch in ein Haus an der Moltkestraße zwischen Freitag, 16. Oktober, 14 Uhr, und Sonntag, 18. Oktober, 16.40 Uhr.

An den Zweieichen hatten Nachbarn um 6.15 Uhr morgens seltsame Geräusche aus Richtung des Einfamilienhauses gehört, heißt es von der Polizei. Wenig später sahen sie, wie ein schwarzes Auto in Richtung Bremsen wegfuhr. Die gerufene Polizei stellte Beschädigungen an der Terrassentür an der Hausrückseite fest. Die Unbekannten waren eingebrochen und hatten augenscheinlich alle Räume in allen Etagen durchsucht und Bargeld und teuren Schmuck gestohlen. Die Zeugen sagten aus, dass der Fahrer des schwarzen Autos etwa 1,85 Meter groß und zwischen 30 und 35 Jahren alt gewesen sei. Er habe dunkle Kleidung und eine weiße Basecap getragen.

An der Moltikestraße wollten Unbekannte ebenfalls durch die Terrassentür ins Haus gelangen, schafften das aber nicht. Der Schaden an der Tür liegt laut Polizei im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Ermittlungen in beiden Fällen laufen. Wer etwas gesehen oder gehört hat, soll sich unter 02202/2050 melden. Die Kriminalprävention bietet zudem Beratungen zum Einbruchschutz. Wer Interesse hat, soll sich unter 02202/205444 oder per E-Mail melden. (nip)