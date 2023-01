Leichlingen – Eine Serie von Einbrüchen in eine Gaststätte und zwei Fahrzeuge meldet die Polizei aus Leichlingen. In der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter gegen 0.15 Uhr durch ein Fenster in ein Lokal Im Brückerfeld eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld aus zwei Spielautomaten.

VW Polo aufgeschlitzt

Ob die selben Diebe am Werk waren, ist ungewiss, aber ebenfalls in der Straße Im Brückerfeld schlitzen Täter das Dach eines Cabrios auf, das in der Tiefgarage geparkt war. Die Tat geschah in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montag um 15.30 Uhr. Aus dem VW Polo wurde ein mobiles Navigationsgerät gestohlen.

Werkzeug gestohlen

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Nacht zu Montag in der Oskar-Erbslöh-Straße. Hier wurde die Heckscheibe eines geparkten VW-Transporters eingeschlagen. Aus dem Wagen entwendeten die Täter nach Angaben der Polizei hochwertige Werkzeuge mit einem Wert im oberen vierstelligen Bereich. Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizei unter Telefonnummer 02202 / 2050 entgegen. (hgb)