Leichlinger Ratsbeschluss„Rathausvorplatz“ wird zum „Platz der Städtepartnerschaften“

Der „Rathausvorplatz“ bekommt einen offiziellen Namen. Das hat der Leichlinger Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen. Der bisherige Name „Rathausvorplatz“ sei ein provisorischer Titel und keine offizielle straßenrechtliche Widmung gewesen und so stehe der Benennung des Bereiches in „Platz der Städtepartnerschaften“ nichts entgegen, lautet die Erklärung der Verwaltung. Die Stadt nutzte dieses Verfahren bereits bei der Benennung des Hanskarl-Rodenkirchen-Wegs.

Leichlingen: „Rathausvorplatz“ wird zum symbolischen Bindeglied

Der Ratsbeschluss geht auf einen Bürgerantrag aus diesem Juli zurück. Darin fordert eine Bürgerin, den zentralen Platz vor dem Edeka nahe der Henley-Brücke, der umgangssprachlich als „Rathausvorplatz“ bezeichnet wird, offiziell als „Platz der Städtepartnerschaften“ zu taufen. Als Begründung nennt sie die langjährigen Städtepartnerschaften, die Leichlingen mit Marly-le-Roi (Frankreich), Henley-on-Thames (England) und Funchal (Portugal) pflegt.

Nach allen drei Städten ist in Leichlingen je eine Brücke benannt. Der neue Platz führt diese Verbindungen nun als gemeinsames Symbol an zentraler Stelle zusammen. In diesem Jahr feiert die Städtepartnerschaft zwischen Leichlingen und Funchal außerdem ihr 30-jähriges Bestehen. Der Bürgerantrag beschreibt die Benennung deshalb als „starkes, feierliches Zeichen der Wertschätzung für das jahrzehntelange Engagement der Bürgerinnen und Bürger, Vereine und der Verwaltung, die diese Partnerschaften tragen“. Auf die Stadt kommen durch die Benennung keine Kosten zu.