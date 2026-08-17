Die Stadt Leichlingen kündigt Kontrollen und Pflege der Platanen auf dem Rathausplatz an. Deshalb sind die Parkplätze am Rathaus am Freitag, 21. August, ab 6 Uhr gesperrt. Wer dort parkt, soll sein Auto am Vorabend noch wegfahren.

Von 9 bis 13 Uhr wird wegen der Baumpflegearbeiten auch der Abschnitt der Neukirchener Straße neben dem Rathaus – stadteinwärts in Richtung Kreisel an der Montanusstraße – gesperrt. Die Umleitung führt über Am Wallgraben. Wenn die Fachleute fertig mit ihren Arbeiten sind, werden die Sperrungen aufgehoben. (nip)