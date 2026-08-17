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BaumkontrollenRathausparkplatz und Neukirchener Straße in Leichlingen am 21. August gesperrt

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Rathausparkplatz

Am 21. August 2026 kontrollieren die Fachleute die Platanen auf dem Rathausparkplatz.

Copyright: Niklas Pinner (Archivfoto)

Wer auf dem Rathausparkplatz parkt, soll sein Auto am Vorabend wegfahren.

Die Stadt Leichlingen kündigt Kontrollen und Pflege der Platanen auf dem Rathausplatz an. Deshalb sind die Parkplätze am Rathaus am Freitag, 21. August, ab 6 Uhr gesperrt. Wer dort parkt, soll sein Auto am Vorabend noch wegfahren.

Von 9 bis 13 Uhr wird wegen der Baumpflegearbeiten auch der Abschnitt der Neukirchener Straße neben dem Rathaus – stadteinwärts in Richtung Kreisel an der Montanusstraße – gesperrt. Die Umleitung führt über Am Wallgraben. Wenn die Fachleute fertig mit ihren Arbeiten sind, werden die Sperrungen aufgehoben. (nip)