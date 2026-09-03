Die Stadt Leichlingen warnt vor unseriösen Energieberaterinnen und Energieberatern. Offenbar gehen bei den Leichlingerinnen und Leichlingern aktuell häufig Anrufe ein, in denen die Personen am anderen Ende der Leitung die Bürger zu Energieberatungen drängen. Die Stadt beschreibt: „Dabei wird häufig mit irreführenden Aussagen oder dem Hinweis auf gesetzliche Neuerungen versucht, einen Vor-Ort-Termin zu erzwingen, um anschließend überteuerte oder unnötige Dienstleistungen zu verkaufen.“

Das sei nicht nur unseriös, sondern könne auch finanziell zu Schäden führen. Denn das Interesse dieser Berater liege nicht in der objektiven Beratung, sondern im Verkauf. Und anders als sie es im Telefonat angäben, handeln sie laut Stadt nicht im Auftrag der Verwaltung.

„Die Stadt Leichlingen warnt vor diesen Anrufen und empfiehlt, keine persönlichen Daten preiszugeben und keine Termine zu vereinbaren“, heißt es aus dem Rathaus weiter. Wer schon einen Vertrag abgeschlossen hat und ihn widerrufen möchte, soll sich bei der Verbraucherzentrale melden.

Unabhängige Energieberatungen sind unter anderem auf der Internetseite der Stadt zu finden. „Fundierte und neutrale Energieberatung hilft dabei, sinnvolle Maßnahmen zur Energieeinsparung zu identifizieren. Die nächsten kostenfreien Energieberatungstermine im Leichlinger Rathaus finden am 9. September statt. Termine können online über die städtische Website gebucht werden.“

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