Das dürfte viele Leichlingerinnen und Leichlinger freuen: Der Landesbetrieb Straßen NRW kündigt an, dass ab kommendem Montag, 19. Oktober, der Kreisverkehr Germaniabad unweit des Lidls saniert wird. Die Arbeiten am Kreisel sollen der Beginn für Sanierungen an der L 294 (Opladener Straße) sein.

Konkret: Straßen NRW erneuert im Kreisverkehr die Fahrbahndecke, die sichtlich in Mitleidenschaft gezogen ist. Dazu ersetzen die Fachkräfte Bordsteine und reparieren die Entwässerung. Zuerst soll an der südlichen Hälfte des Kreisverkehrs gearbeitet werden. In dieser Zeit ist die westliche Verbindung Opladener Straße/Oskar-Erbslöh-Straße für eine Woche gesperrt. Die Umleitung führt über die L359, die L291 und die K9 (U1 und U2). Der Verkehr auf der Opladener Straße werde einspurig durch den Kreisel geführt, heißt es. Und zwar per Baustellenampel.

Sind die Arbeiten abgeschlossen, ist der nördliche Teil des Kreisverkehrs dran. Dafür wird die nördliche Verbindung Opladener Straße/Neukirchener Straße gesperrt. Umgeleitet wird über die Neukirchener Straße (L359), die Brückenstraße und über Am Wallgraben (L 79). Auch in diesem Bauabschnitt wird der Verkehr auf der Opladener Straße mit einer Baustellenampel einspurig durch den Kreisverkehr geführt.

Für die Feuerwehr wird eine Allrot-Schaltung installiert. Das bedeutet, die Ampel zeigt in der Regel Rot. Nähern sich aber Fahrzeuge, schaltet die Ampel ohne lange Zwischenzeiten auf Grün. Die Arbeiten sollen bis anfang November dauern. (nip)