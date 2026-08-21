Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag versucht, in den Kiosk am Bahnhof in Leichlingen einzubrechen. Ein Mitarbeiter habe um 1.36 Uhr eine entsprechende Alarmmeldung erhalten, er rief seine Sicherheitsfirma, die wiederum die Polizei rief.

Die Einsatzkräfte bemerkten, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Zeugen hätten zudem aus Richtung des Kiosks lautes Poltern und kurz danach einen Knall gehört, teilt die Polizei mit. Danach, so die Zeugenaussagen, seien mehrere Personen in Richtung Bahnhof geflüchtet. Einer habe eine Masek getragen und sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen.

Etwas gestohlen haben die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen nicht, der Sachschade liegt bei einer unteren vierstelligen Summe, so die Polizei. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter 02202/2050 melden. (nip)