Unbekannte haben den Kunstrasen auf dem Bolzplatz am Sportplatz in Witzhelden beschädigt. Mal wieder, muss man leider sagen, denn seit das DFB-Minispielfeld 2016 gebaut worden ist, ist das nicht der erste Akt von Vandalismus. Erst kürzlich habe man neue Tornetze anschaffen müssen, sagt die Stadt. Und 2020 habe der Kunstrasenbelag für 16.000 Euro erneuert werden müssen. Nachdem die Stadt den Platz zuletzt eingezäunt hatte, flexten Unbekannte den Bauzaun auf.

Dieses Mal war es offenbar ein Motorradfahrer mit Solinger Kennzeichen. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 10. auf 11. August, habe er mit seinen Reifen einen sogenannten „Burn-out“ gemacht. Dabei lässt man die Reifen auf der Stelle durchdrehen, im Kunstrasen entstand so ein zehn Zentimeter tiefes Loch. „Das darunter liegende Granulat verteilte sich über die gesamte Spielfläche“, sagt die Stadt.

Immer wieder ist der Sportplatz in Witzhelden Ziel von Vandalismus. Copyright: Britta Berg (Archivfoto)

Stadtmitarbeiter und Polizei hätten den Platz am Dienstagmorgen gemeinsam begutachtet und relevante Daten aufgenommen. Die Stadt hat Anzeige erstattet, der Bauhof soll den Schaden zunächst grob ausbessern. Der Witzheldener Sportplatz ist nicht die einzige Sportstätte, die Ziel von Vandalismus ist. Zuletzt musste die Pumpe der Sprinkleranlage am Sportplatz in der Balker Aue für rund 12.000 Euro repariert werden. Und als das abgeschlossen war, habe jemand die versenkbaren Regenvorrichtungen abgetreten, sagt die Stadt.

„Solche Vorfälle kosten viel Geld“, sagt die Stadt. Und das fehle an anderer Stelle und binde die Kapazitäten des Bauhofs, der dann immer wieder ausrücken müsse. „Dass es häufig an denselben Stellen innerhalb kurzer Zeit zu weiteren mutwilligen Beschädigungen kommt, sorgt zudem für erhebliche Frustration bei den Kolleginnen und Kollegen.“

Die Stadt bittet um Hilfe. Wer etwas gesehen hat, soll sich entweder bei der Polizei oder bei der Stadt unter 02175/992426 oder 02175/1801996 melden. (nip)