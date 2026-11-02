Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag, 1. November, in die Lagerhalle einer Firma im Leichlinger Industriegebiet An der Glashütte eingebrochen. Sie stahlen laut Polizei mehrere Balkonkraftwerke, der Gesamtwert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden.

Am Vorabend, Samstag, 31. Oktober, hätten Angestellte sowohl das Rolltor als auch das Zufahrtstor zum Firmengelände gegen 20 Uhr abgeschlossen. In der Nacht gegen 4 Uhr sollen sich die mutmaßlichen Diebe dann mit einem weißen Transporter ohne Kennzeichen Zugang zum Firmengelände verschafft haben.

Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei Rhein-Berg unter 02202/2050 melden. (nip)