Die Polizei sucht nach einem Mann, der einen 19-jährigen Leverkusener in Flamerscheid bedroht haben soll. Der Leverkusener habe sich am Dienstag bei der Polizei gemeldet und Anzeige gegen den unbekannten Mann erstattet.

Der 19-Jährige soll mit seinem Auto gegen 11.30 Uhr in Witzhelden unterwegs gewesen sein. Der Unbekannte sei mit seinem Hund spazieren gegangen. Er beschwerte sich über die Fahrweise des 19-Jährigen und forderte ihn auf, anzuhalten. Das tat der Leverkusener aber nicht und fuhr zu einem Sportplatz in der Nähe.

Wenige Minuten später tauchte der Spaziergänger am Sportplatz auf. Offenbar, so die Polizei, sei er dem 19-Jährigen in seinem grauen Kia gefolgt. Als die beiden aufeinandertrafen, habe er den jungen Mann bedroht. Er stieg aus seinem Auto und trug dabei einen Gegenstand mit sich, der einem Baseballschläger ähnlich gewesen sein soll, hatte der 19-Jährige ausgesagt.

Er beschreibt den Mann als 30 bis 40 Jahre alt, schlank. Seine Haare sollen braun-blond und nach vorn gekämmt gewesen sein. Der Hund sei eher klein gewesen und habe helles, langes Fell. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter 02202/2050 melden. (nip)