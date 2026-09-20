Schwer verletzt wurde am frühen Samstagnachmittag eine Autofahrerin aus Langenfeld. Nach Angaben der Polizei befuhr die 45-Jährige mit ihrem Opel die Hardter Straße in Richtung Leichlingen und wollte nach links auf die Reusrather Straße abbiegen. Dabei habe sie nach bisherigen Erkenntnissen den Toyota einer Leichlingerin übersehen, so die Polizei. Bei der Kollision sei die 42-jährige Frau aus Leichlingen zudem leicht verletzt worden.

Eines der Autos sei gegen ein Verkehrszeichen geschleudert worden und wurde beschädigt. Beide Fahrerinnen kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser, die Autos wurden abgeschleppt. Die Langenfelderin hatte außerdem zwei Hunde im Auto, die tiermedizinisch versorgt werden mussten. Den Sachschaden schätzte die Polizei am Wochenende auf knapp 20.000 Euro. (tk)