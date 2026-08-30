Für Anne Kirsch, Sigrid Franke und Gudrun Bäumerich gehört Wein zum geselligen Leben dazu. Die drei Freundinnen sind zum Leichlinger Winzerfest gekommen und haben ihren Besuch gleich mit einer Übernachtung verbunden. „Hier sind dauernd Feste, Wein trinken wir immer“, erzählen sie. Am liebsten mögen sie trockene Weine, besonders Riesling. Und wenn gerade kein Weinfest auf dem Programm steht, dann finden sie einen Grund zum Feiern. „Karneval sind wir auch immer unterwegs“, sagt Anne Kirsch.

Im Stadtpark ist am Freitagabend einiges los. An neun Weinständen können die Besucher verschiedene Tropfen probieren. Natürlich gibt es auch einen Kölschwagen für die „Hopfenlobby“. Aus den Lautsprechern klingt entspannte Loungemusik. An den Tischen sitzen die Gäste zusammen, es wird gequatscht und die ersten Gläser werden geleert.

Matcha Latte zwischen den Weinständen

Am Eingang steht ein knallig pinkfarbener Eiswagen. Marten und Mila Pruszynski von „Martini das Eiscafé“ aus Solingen, sind zum ersten Mal beim Winzerfest dabei. Der Kontakt zum Veranstalter entstand über ihren Wagen. Sie schickten Fotos und bekamen schließlich die Gelegenheit, mit ihrem Eis nach Leichlingen zu kommen. Seit zwei Jahren betreibt Marten Pruszynski den Eisstand. „Bueno“ wie der gleichnamige Schokoriegel, gehört zu den beliebtesten Sorten. „Spaghettieis geht auch immer“, sagt der 38-Jährige. Das Trendgetränk Iced Matcha Latte mit Mango hat er auch mit nach Leichlingen gebracht. Der Wagen ist häufig in Düsseldorf unterwegs und kommt vor allem zu Veranstaltungen auf Bestellung.

Marten Pruszynski wird beim Winzerfest von seiner Tochter Mila unterstützt. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Hipsterwein aus Köln Ehrenfeld

Ein paar Schritte weiter wird wieder über Wein gesprochen. Ina, 67, Peter, 68, und Uwe, 69, haben sich bereits einen Überblick über das Angebot verschafft. Für Ina und Peter ist es der erste Besuch beim Winzerfest, Uwe ist zum dritten Mal dabei. Vieles sei wie in den vergangenen Jahren, erzählt er. Besonders gefällt ihnen das Ambiente. Bei der Auswahl haben sie klare Vorstellungen: Trockene Weine mögen sie gern. Auch Biowein aus Köln und badischer Wein kommen gut an. Uwe trinkt gern Wein von der Ahr und Primitivo. Sechs Euro für ein Glas Wein sind für die Gruppe inzwischen kein ungewöhnlicher Preis. „Irgendwie schon normal heutzutage“, sagt Peter.

Wie unterschiedlich Wein entstehen kann, zeigt der Stand der IMI Winery. Mats ist mit der Urban Winery aus Köln-Ehrenfeld zum ersten Mal beim Leichlinger Winzerfest dabei. Die Idee hinter der Winery verbindet zwei Orte: Die Bio-Trauben wachsen in der Pfalz, verarbeitet werden sie anschließend mitten in Köln. Das sorgt für Gesprächsstoff. „Die Leute sind sehr interessiert“, erzählt Mats. Viele wollen wissen, woher die Trauben kommen und wie der Wein hergestellt wird. Am Stand werden unter anderem Pino Blanc, Scheurebe und Spätburgunder verkauft. Passender könnte der Zeitpunkt kaum sein. Während in Leichlingen die fertigen Weine ausgeschenkt werden, beginnt für die Winzer an diesem Freitag die Lese. Neue Trauben werden geerntet und später ihren Weg nach Köln antreten.

Bio-Trauben aus der Pfalz, Wein aus Köln-Ehrenfeld: Jan und Mats verbinden mit IMI Winery Weinbau und Stadtleben. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Wein ganz ohne Alkohol

Am Stand des Weinguts Heinz aus Mauchenheim in Rheinhessen ist die Auswahl groß. Rotwein, Rosé und Weißwein gehören zum Sortiment, dazu kommen Seccos. Die Weine gibt es lieblich, halbtrocken und trocken. Auch alkoholfreier Wein und Sekt sind dabei. Überhaupt spielt das Thema Alkohol bei den Winzern eine zunehmend größere Rolle. Die Nachfrage nach alkoholfreien Varianten werde immer stärker, erzählt Melanie Heinz. „Ich glaube, Interesse ist da, die alkoholfreien Weine auch mal zu probieren.“

Melanie Heinz vom Weingut Heinz bringt neben klassischen Weinen auch alkoholfreie Varianten mit nach Leichlingen. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Dabei gibt es am Stand auch für klassische Weinliebhaber einiges zu entdecken. Ein Grauburgunder und ein Chardonnay lagen jeweils ein Jahr im Holzfass. Anders als beim Ausbau im Edelstahltank gibt das Holz zusätzliche Aromen an den Wein ab. Je nach Röstung des Fasses und Dauer der Lagerung entstehen dabei unterschiedliche Geschmacksnuancen.