Beim Lions Club Leichlingen gibt es einen Wechsel an der Spitze: Stefan Hendriks hat zum Beginn des neuen Lionsjahres das Präsidentenamt von Wolfgang Podestá übernommen. Podestá hatte den Club im vergangenen Jahr geführt. Die Amtszeit der Lions-Präsidenten dauert traditionell vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres. Der Wechsel verbindet Kontinuität mit neuen Impulsen. Seit vielen Jahren engagiert sich der Lions Club Leichlingen mit zahlreichen Projekten für die Menschen in der Blütenstadt. Besonders bekannt ist der Club für seinen Adventskalender, der in diesem Jahr bereits zum 24. Mal erscheint.

Durch den Verkauf der Kalender werden Spenden finanziert, die ausschließlich Leichlinger Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen, die unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten sind. Ein weiterer Schwerpunkt der Clubarbeit ist die Unterstützung der Leichlinger Tafel. In den vergangenen vier Jahren konnten der Einrichtung rund 5000 Euro übergeben werden.

Hilfe für die Tafel und Engagement vor Ort

Die enge Verbindung zwischen Lions Club Leichlingen und Tafel ist inzwischen auch sichtbar: Der Lieferwagen der Einrichtung trägt den Aufkleber „LIONS Club Leichlingen – Wir unterstützen die Tafel“ und weist auf die langjährige Unterstützung hin. Mit Stefan Hendriks als neuem Präsidenten möchte der Lions Club Leichlingen sein Engagement fortsetzen. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen, soziale Projekte und der Einsatz für die Gemeinschaft. Der Club freut sich über weitere Menschen, die sich ehrenamtlich in Leichlingen engagieren möchten. Interessierte sind eingeladen, die Arbeit des Lions Clubs kennenzulernen und aktiv mitzugestalten. (vl)