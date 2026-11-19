In der vergangenen Woche wurde im Sonderausschuss Schulzentrum der aktuelle Stand zur PCB-Belastung an der Leichlinger Sekundarschule vorgestellt. Wie aus dem Sachstandsbericht der Stadt Leichlingen vom November 2026 hervorgeht, zeigen die neuesten Raumluftmessungen vom 23. September eine positive Entwicklung: Im Vergleich zum Frühjahr sind die Werte verhältnismäßig gesunken. Von einer vollständigen Entwarnung kann jedoch noch keine Rede sein. Zwei Unterrichtsräume bleiben weiterhin geschlossen.

Messwerte unter dem Interventionswert

Nachdem sämtliche Vorhänge professionell gereinigt wurden, fand eine weitere Messreihe statt. Dabei überschritt kein Messwert den Interventionswert von 3.000 Nanogramm pro Kubikmeter. Die Räume 22 und 212 weisen allerdings weiterhin eine hohe, grenzwertnahe Belastung auf und sollen deshalb geschlossen bleiben.

Noch mehr Maßnahmen geplant

Während der Herbstferien wurden die Fugen in den Unterrichtsräumen des Altbaus mit aluminiumkaschiertem Dichtungsband abgeklebt. Dadurch soll weniger PCB aus den Fugen in die Raumluft gelangen. Eine weitere Messreihe ist für das Frühjahr 2027 geplant. Parallel dazu wird weiterhin der Neubau der Sekundarschule in Modulbauweise angestrebt. Die Stadt steht nach eigenen Angaben mit der Unfallkasse NRW und dem Kreisgesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises im Austausch. Ob die zusätzlichen Maßnahmen die gewünschte Wirkung zeigen, wird sich bei den nächsten Raumluftmessungen im Frühjahr 2027 zeigen. (vl)