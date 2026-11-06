An welchen Stellen ist es wichtig, kurz stehen zu bleiben und den Verkehr genau im Blick zu behalten? Gelbe Fußspuren auf den Gehwegen sollen Grundschülerinnen und Grundschülern in Leichlingen künftig dabei helfen, diese Fragen selbstständig zu beantworten. Im Rahmen der gemeinsamen Aktion „Gelbe Füße“ haben die Kreispolizei Rhein-Berg und die Stadt Leichlingen die Wege rund um vier Grundschulen markiert. Den Auftakt machte die Gemeinschaftsgrundschule Witzhelden. Dort griffen die Kinder selbst zur Sprühdose und brachten gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Schule, Polizei und Stadtverwaltung die gelben Markierungen auf den Gehwegen an.

Stehen bleiben, schaue weitergehen

Mit dabei waren unter anderem Schulleiterin Stefanie van den Berg, die Polizeihauptkommissare Sabrina Demmrich und Siegfried Breuer von der Verkehrsunfallprävention sowie Bürgermeister Maurice Winter. Er hat die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen. Die Markierungen zeigen zwei unterschiedliche Motive: „Gehende Füße“ weisen den Weg, „stehende Füße“ machen deutlich, wo die Kinder anhalten und besonders auf den Verkehr achten sollen. So sollen die Schülerinnen und Schüler für mögliche Gefahren sensibilisiert werden und lernen, ihren Schulweg zunehmend eigenständig und sicher zurückzulegen. (vl)