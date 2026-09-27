Am Samstagabend ist auf der Landesstraße 427 eine junge Motorradfahrerin auf dem Weg nach Solingen gestürzt. Die 18-Jährige verletzte sich den Angaben der Polizei zufolge leicht. Sie war gegen 20.25 Uhr auf der L427 aus Wolfstall kommend in Richtung ihrer Heimatstadt unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad der Marke Voge und stürzte auf die Straße. Die Polizei nahm den Unfall auf. Die junge Frau wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. (ps)