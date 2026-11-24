Wer in Witzhelden an einer der viel befahrenen Straßen wohnt, weiß, dass Verkehrslärm zum Alltag gehören kann. Umso unverständlicher ist es für die CDU-Fraktion, dass Teile der Landesstraßen L 294 und L 359 bei der landesweiten Lärmkartierung bislang nicht vollständig berücksichtigt werden. Mit einem Antrag will die Partei das jetzt ändern. Die Stadtverwaltung soll prüfen, warum die Erfassung der L 294 im Bereich Metzholz endet, obwohl die Landesstraße durch Witzhelden hindurch und darüber hinaus weiterführt. Auch die L 359 soll bei der nächsten Untersuchung berücksichtigt werden.

2021 schon auf das Problem hingewiesen

Ganz neu ist das Thema nicht. Bereits 2021 hatte die CDU darauf aufmerksam gemacht, dass Witzhelden bei der landesweiten Umgebungslärmkartierung zu kurz kommt. 2023 wurde deshalb eine ergänzende Lärmuntersuchung für den Ortsteil in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse flossen in die städtische Lärmaktionsplanung ein. Aus Sicht der CDU kann das aber keine Dauerlösung sein. Die Stadt sollte nicht immer wieder eigene, kostenpflichtige Untersuchungen finanzieren müssen, nur weil bestimmte Straßenabschnitte bei der landesweiten Erfassung fehlen.

Land NRW ist gefragt

Die nächste Runde der landesweiten Lärmkartierung steht bis zum 30. Juni 2027 an. Diesen Termin möchte die CDU nutzen, um die fehlenden Streckenabschnitte rechtzeitig ins Gespräch zu bringen. Die Verwaltung soll dazu Kontakt mit Straßen.NRW und dem Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW aufnehmen. Dabei geht es auch um die Verkehrszahlen. Eine gesetzliche Kartierungspflicht besteht grundsätzlich bei Straßen mit mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr. Ob die betroffenen Abschnitte diese Grenze erreichen oder das Land sie auch darüber hinaus in die Kartierung aufnehmen kann, soll nun geklärt werden.

Informationen aus 2023 sollen helfen

Die CDU möchte außerdem, dass die Ergebnisse der ergänzenden Lärmuntersuchung von 2023 den Landesbehörden zur Verfügung gestellt werden. So könnten die bereits vorhandenen Daten bei der neuen Kartierung berücksichtigt werden. Am Ende geht es der Fraktion um eine möglichst vollständige Erfassung der Lärmbelastung in Witzhelden. Außerdem sollen die Anwohner nicht erneut auf zusätzliche Untersuchungen warten müssen. Über die Ergebnisse der Prüfung und die Gespräche mit den Landesbehörden soll die Verwaltung anschließend im Bezirksausschuss Witzhelden berichten. (vl)