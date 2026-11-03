Die Organisation ist in der finalen Phase angekommen: Am zweiten Adventswochenende, Donnerstag, 3., bis einschließlich Sonntag, 6. Dezember, leuchtet Witzhelden wieder weihnachtlich. Das Team des Sternenzaubers lädt wieder zum Weihnachtsmarkt im Höhendorf ein. Vorboten werden die vielen Lichter sein, die das Orgateam in Bäumen und Hecken des Dorfs anbringenwird. Dazu gehört auch der selbst gebundene Kirchtumkranz von Cornelia Ramminger. Das Team sammelt dafür noch Spenden.

Das Motto des Auftakttages, des Donnerstags, lautet „Vorglühen“. Am neuen Gemeindehaus ist um 17.30 Uhr „Avni’s Feuershow“ geplant, eine halbe Stunde später eine Klangmeditation von „KarmasibySasi“ – „eine Einladung, innezuhalten, durchzuatmen und sich bewusst auf die Adventszeit einzustimmen“. Für 19.30 Uhr ist in der evangelischen Kirche ein Kerzenlicht-Klavierkonzert geplant. Währenddessen haben auch schon die Stände draußen geöffnet.

Mit einem Gottesdienst beginnt der Freitag um 17.30 Uhr. In der Folge, um 18.15 Uhr, soll der Sternenzauber mit dem Kirchbauverein offiziell eröffnet werden. Um 18.30 Uhr tanzt die Landjugend, um 19.30 Uhr singt der „Kerlechor“ und um 20.30 Uhr der Männergesangverein Metzholz. Danach ist eine Show mit Pop- und Rocksongs von Bianca Rosa Klever geplant. „Stimmungsvoll“ soll es laut den Veranstaltern werden. Auch am Freitag: Von 17 bis 19 Uhr bietet der Kirchbauverein Stockbrot an, um 20 Uhr kommt wieder „Avni’s Feuershow“.

Sternenzauber Witzhelden 2025 Copyright: JuriJac

Samstags beginnt das Bühnenprogramm um 13 Uhr mit „ZwarWieso – DrumsAlive & JRK Leichlingen“. Eine Stunde später treten „Die Eisschwestern“ (organisiert von der Leichlinger Kinderfee) auf, davor wird ein Sternenkinofilm (wie jeden Tag passend zum Programm) gezeigt. Um 15 Uhr verleiht Bürgermeister Maurice Winter den Heimatpreis, um 15.30 Uhr hält Sigrid Weltersbach vom Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) einen Vortrag zum Thema Ehrenamt. Denn der Samstag soll bewusst die Menschen in den Mittelpunkt rücken, die sich in ihrer Freizeit für das Dorf engagieren. Ab 16 Uhr stehen das Ensemble von „Stage & Music“ mit „The Greatest Christmas Show“, die Gruppe „Wonderpole“, die Witzheldener OGS-Kinder und die Ballettschule „Attitude“ auf der Bühne. Und um 17 Uhr steht erneut die Feuershow auf dem Programm.

Zumindest optischer Höhepunkt ist der Lichterzug, der sich um 18 Uhr vom Imbaer Hof in Bewegung setzt – ebenfalls ehrenamtlich organisiert vom Imbacher-Hof-Team Anne Wieden, Rabea Gericke, Sebastian Heider und André Heinrichs. Um 19 Uhr tritt The-Voice-Kandidat Imam auf, um 20.30 Uhr das Duo „Zeitflug“. DJ Adam Maron legt ab 21.30 Uhr bei der Party auf dem Marktplatz auf.

Familien sollen sonntags im Mittelpunkt stehen. Dafür kommen um 14 Uhr der Nikolaus (Thomas Richter) und Noelle (Leichlinger Kinderfee). Der Frauenchor Metzholz singt um 16 Uhr, das Bläserensemble „Con Dios“ spielt um 18 Uhr, um 19 Uhr folgt ein erneutes Kerzenlichtkonzert, um 20.15 Uhr ein Auftritt von Emma und um 21 Uhr von Joanna Marie.

Sternenzauber Witzhelden 2025 Copyright: JuriJac

Natürlich gibt es an den Ständen allerhand zu essen, von Grünkohl, über Galettes bis zu bergischem Brot und Popcorn. Viele Erzeuger regionaler Produkte unterstützen den Sternenzauber. Auch für Kinder gibt es zahlreiche Angebote, zum Beispiel: eine Foto-Krippenspiel-Aktion der freien evangelischen Gemeinde und der evangelischen Gemeinde, Basteln mit den Kindergärten, der Grundschule und der OGS, Töpferkurse (auch für Erwachsene) und viel mehr.

Insgesamt engagieren sich nach Angaben der Veranstalter rund 250 Ehrenamtler für den Sternenzauber. Das Team sucht aber immer noch weitere Helfer. Wer Interesse hat, soll sich per E-Mail melden. Seit 2018 hat man rund 15.800 Euro für gute Zwecke gesammelt.

„Sternenzauber Witzhelden“, Donnerstag bis Sonntag, 3. bis 6. Dezember, Ortskern, donnerstags von 17 bis 22 Uhr, freitags von 16 bis 23, samstags von 12 bis 24 und sonntags von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es online.