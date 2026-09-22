Die Witzheldener Erntekönigin Sandra Pauly ist zwei Wochen vor dem Erntedankzug gestorben. Stellvertretend für den Arbeitskreis im Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) schreibt Melanie Offermann in einer Mitteilung:

„Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer müssen wir leider mitteilen, dass unsere Freundin und diesjährige Erntekönigin Sandy gestern völlig unerwartet und plötzlich von uns gegangen ist. Sandy hat für Witzhelden und für unser Erntedankfest gelebt. Es war schon lange ihr Traum, einmal Erntekönigin zu sein. In diesem Jahr ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. Dass sie uns nun so kurz davor verlassen musste, macht uns fassungslos.“

Auch der TV Witzhelden trauert: Sandra Pauly engagierte sich seit 1992 in Witzhelden, wo sie auch lebte. Sie war eine feste Größe im Frauenhandball im Verein TV Witzhelden. Erst als Spielerin, später auch als Trainerin, und sie übernahm Aufgaben in überregionalen Handballorganisationen. Ihre Freundin Astrid Knoblauch schreibt auf der Seite des TV Witzhelden: „Für den TV Witzhelden ist ihr Tod ein unermesslicher Verlust. Sandy hat unseren Verein mit ihrer Wärme, ihrer Kraft und ihrem unermüdlichen Einsatz geprägt. Viele Kinder und Jugendliche hat sie über Jahre begleitet und ihnen nicht nur den Handballsport nähergebracht, sondern auch Gemeinschaft, Zusammenhalt und Verlässlichkeit vorgelebt.“

Die Handballerinnen des TV Witzhelden gehen als Gruppe „Die Laufmaschen“ im Erntezug mit. Sandra Pauly sagte zuletzt: „Das Erntedankfest ist für mich der Höhepunkt des Jahres.“

„Sie war das Herz unseres Arbeitskreises. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die ihr nahestanden. Wir werden Sandy nie vergessen“, schreibt Melanie Offermann vom VVV.

In den vergangenen Jahren habe Sandra Pauly maßgeblich zum Gelingen des Dorffests beigetragen. Sie sei immer da gewesen, habe mit angepackt, wo Hilfe gebraucht wurde. Sie sei hilfsbereit, herzlich und habe einen unverwechselbaren Humor gehabt. In die Organisation der großen feste Witzheldens war die anpackende und lebensfrohe Sandra Pauly an wichtigen Schaltstellen eng eingebunden. Sie organisierte etwa die Besetzung der Bierbuden, heißt es vom VVV Witzhelden.

Sandra Pauly, geboren 1968, habe sich in diesem Jahr mit dem Amt der Erntekönigin einen lang gehegten Wunsch erfüllen wollen, sie war noch keine 60 Jahre alt. Die Ursache für ihren Tod soll eine Krankheit gewesen sein.

Leverkusen

Der inzwischen 77. Witzheldener Erntezug soll dennoch stattfinden. In der Mitteilung des Arbeitskreises heißt es: „Wir sind sicher, es wäre in Sandys Sinne, dass das Erntedankfest stattfindet. Sie hätte es nie gewollt, dass ihretwegen etwas ausfällt, in das sie so viel Kraft und Herzblut reingesteckt hat. Deshalb steht für uns nach reiflicher Überlegung fest: Das Fest wird stattfinden. Wir führen es in diesem Jahr in ihrem Sinne durch und tragen sie dabei in unseren Herzen.“

Der VVV-Vorsitzende gerd Bunk sagt, dass das Erntedankfest vom 2. bis 4. Oktober 2026 angesichts des Todes der Erntekönigin anders sein werde: „Es wird der Situation angepasst zugehen“, sagte er, „wie, darüber werden wir reden.“ Zurzeit überwiege die Trauer.

Der Umzug werde ohne Erntekönigin und wohl nicht in der gewohnten Lautstärke stattfinden. In den vergangenen Jahren wurde auf dem traditionellen Umzug zunehmend lauter gefeiert. Manche Festwagen erinnerten mehr an Ballermann, als an ein eigentlich kirchliches Fest. Bunk vermutet, das werde sich selbst regeln.