Unbekannte sind in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr an der Burscheider Straße in Witzhelden eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter allerdings keine Beute. Eine Mitarbeiterin der Feuerwehr bemerkte den Einbruch am Montagmittag. Als sie gegen 12.45 Uhr die Fahrzeuggarage betrat, stellte sie fest, dass an einem Feuerwehrfahrzeug mehrere Fächer geöffnet waren. Außerdem war eine Scheibe eines Garagenfensters eingeschlagen worden.

Ob die Einbrecher gezielt nach Wertgegenständen suchten, ist derzeit unklar. Nach Angaben der Polizei wurde nichts gestohlen. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wer zwischen Sonntag, 13. September, gegen 13.30 Uhr, und Montag, 14. September, 12.45 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Burscheider Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter 02202 205-0 zu melden.

Der Einbruch bei der Wehr in Witzhelden ist innerhalb eines halben Jahres bereits der zweite in ein Gebäude der Leichlinger Feuerwehr. Im April dieses Jahres stiegen unbekannte Kriminelle in die Feuerwache Am Wallgraben ein und erbeuteten teure Hydraulikwerkzeuge. (vl)