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Glasflaschen auf der FahrbahnLkw verliert Ladung in Leverkusen – Stau auf A1 in Köln

Das Leergut verteilt sich auf allen Fahrspuren. Verletzt wurde niemand, aber Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

Glasflaschen, Scherben und Getränkekisten liegen nach einem Unfall auf der Fahrbahn

Glasflaschen, Scherben und Getränkekisten liegen nach einem Unfall auf der Fahrbahn. Mehrere Kästen mit Glasflaschen hatten sich auf der A1 in Richtung Dortmund bei Köln-Niehl aus der Ladung eines Lastwagens gelöst und sich auf der gesamten Fahrbahn verteilt.

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Mehrere Kästen mit Glasflaschen haben sich auf der A1 in Richtung Dortmund in Leverkusen aus der Ladung eines Lastwagens gelöst und sich auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Für kurze Zeit war der Autobahnabschnitt hinter der Leverkusener Brücke gesperrt. Aktuell kann der Verkehr auf zwei Spuren an den Aufräumarbeiten vorbeifahren, wie die Polizei mitteilte. Bis zum frühen Abend staute sich der Verkehr auf der A1 nach dem Unfall jedoch erheblich.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum sich die Ladung des Lkws löste, blieb zunächst unklar. Nach Angaben der „Rheinischen Post“ wurde gegen den Fahrer des Lkw ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen ungesicherter Ladung eingeleitet. Zudem habe der Mann eine Sicherheitsleistung bei der Polizei zahlen müssen, hieß es weiter. (dpa/red)