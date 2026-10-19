Mehrere Kästen mit Glasflaschen haben sich auf der A1 in Richtung Dortmund in Leverkusen aus der Ladung eines Lastwagens gelöst und sich auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Für kurze Zeit war der Autobahnabschnitt hinter der Leverkusener Brücke gesperrt. Aktuell kann der Verkehr auf zwei Spuren an den Aufräumarbeiten vorbeifahren, wie die Polizei mitteilte. Bis zum frühen Abend staute sich der Verkehr auf der A1 nach dem Unfall jedoch erheblich.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum sich die Ladung des Lkws löste, blieb zunächst unklar. Nach Angaben der „Rheinischen Post“ wurde gegen den Fahrer des Lkw ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen ungesicherter Ladung eingeleitet. Zudem habe der Mann eine Sicherheitsleistung bei der Polizei zahlen müssen, hieß es weiter. (dpa/red)