Mehr als 60 Hütten, kulinarische Premieren und ein überdachtes Winterdorf: Am 19. November startet der Leverkusener ChristkindchenMarkt zum 49. Mal. Mit 41 Tagen erreicht er eine Rekorddauer. Auch beim Programm gibt es Veränderungen. Die ersten Gabelstapler rollen bereits durch die Wiesdorfer Fußgängerzone, die tannengeschmückten Tore stehen: Die Aufbauarbeiten für den ChristkindchenMarkt haben begonnen. Bis zum 30. Dezember verwandeln mehr als 60 festlich geschmückte Hütten die Innenstadt in eine weihnachtliche Flaniermeile.

Neue Spezialitäten und besondere Geschenke

Neben Kunsthandwerk gibt es personalisierte und ungewöhnliche Geschenkartikel zu kaufen. Ein Portraitkünstler vereint anhand alter Fotografien mehrere Generationen auf einem Gemälde. Der Monschauer Senf ist mit mittlerweile 22 Sorten ebenfalls vertreten. Kulinarisch feiern das mexikanische Maisgericht Elote und die italienische Porchetta Premiere. Klassiker wie Bratwurst, Flammlachs und gebrannte Mandeln dürfen nicht fehlen. Ein Glühwein kostet fünf Euro, eine Bratwurst 4,50 Euro und ein Crêpe vier Euro.

Funkenbühne ohne Musik, Winterdorf mit Dach

Veränderungen gibt es beim Unterhaltungsprogramm: Wegen hoher GEMA-Gebühren finden auf der Funkenbühne keine musikalischen Darbietungen mehr statt. Stattdessen sorgen Puppenspieler, Seifenblasenkünstler, Stelzenläufer und Feuershows für Unterhaltung. Die gesamte Fußgängerzone wird erstmals mit GEMA-freier Musik beschallt. Das Winterdorf erhält eine Überdachung und damit mehr wettergeschützte Aufenthaltsflächen. Mittwochs treten künftig Live-Künstler auf, darunter JULIKA, Zweitplatzierte beim ESC-Vorentscheid, und das Junge Musical Leverkusen. Die DJ-Partys am Wochenende bleiben. Eine neue Cocktailhütte bietet winterliche Getränkevarianten auch ohne Alkohol. Der „Heiße Hirsch“ kommt in Rot, Weiß, Rosé und alkoholfrei ins Angebot. Neu ist zudem der alkoholreduzierte „Gezähmte Hirsch“.

Sicherheit bleibt im Blick

Polizei, Kommunaler Ordnungsdienst und weitere Einsatzkräfte arbeiten eng zusammen. Großflächige Lkw-Sperren sollen nach den neuen Vorgaben nur noch bei konkreter erhöhter Gefährdungslage eingesetzt werden. Geöffnet ist täglich von 11 bis 20 Uhr, die Gastronomie bis 22 Uhr. Am Heiligabend öffnen einzelne Stände bis 14 Uhr. Geschlossen bleibt am Totensonntag sowie am 25. und 26. Dezember.

Programm:

21. November: Alphornissen und Feuershow

29. November: Verkaufsoffener Sonntag, Kinderparty und Feuershow

5. und 6. Dezember: Hüttengaudi, Nikolausbesuch und Ice Kings

9. Dezember: JULIKA live im Winterdorf

10. Dezember: Marzipankunst live in der Rathaus-Galerie

12. Dezember: Weihnachtsparade und DJ Battle „Grinch gegen Santa“

16. Dezember: Junges Musical Leverkusen

19. Dezember: Sport-Challenge mit Tiger Paule und Feuershow 20. Dezember: Santa Claus und Little Johns Jazz Band

21. und 22. Dezember: Grinch-Selfieaktion

23. Dezember: Walking Santas und Live-Musik

30. Dezember: Saisonabschluss mit DJ Raphael

21. November bis 30. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr geöffnet, Gastronomie bis 22 Uhr geöffnet, geschlossen am 22., 25. und 26. Dezember, verkaufsoffener Sonntag: 29. November, 13 bis 18 Uhr

Verkehr

Die Verkehrsführung wird für den Weihnachtsmarkt in Wiesdorf von 19. November bis 4. Januar wie üblich geändert. Die Dhünnstraße aus Fahrtrichtung Wöhlerstraße kommend wird ab Hausnummer 2 gesperrt. Ebenso werden die Linksabbiegemöglichkeit auf der Wöhlerstraße zum Parkplatz in Höhe der Pflegeresidenz sowie zum Kinopolis und dem Parkhaus Rathaus-Galerie dauerhaft gesperrt.

Die Bushaltestelle am Kinopolis auf der Wöhlerstraße wird während des Weihnachtsmarktes auf die „Obere Ebene“ Europaring am Kinopolis in Fahrtrichtung Köln analog dem Vorjahr verlegt, sodass den Fahrzeugen, die aus den Parketagen der Rathaus-Galerie ausfahren, eine ungehinderte Einfahrt auf die Wöhlerstraße ermöglicht wird. Besuchende werden gebeten, den Bereich zu meiden und die umliegenden Parkhäuser anzufahren. Zudem kann der gebührenfreie Parkplatz an der Marienburger Straße (unter der Stelzenautobahn) genutzt werden.

Gesperrt ist dieser an Heimspieltagen von Bayer 04 Leverkusen. Diese sind: Samstag, 21. November, Mittwoch, 2. Dezember, Samstag, 5. Dezember, Donnerstag, 10. Dezember und Samstag, 19. Dezember.