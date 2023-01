Autobahn-Ausbau  Nächste Bauetappe in der Altlast

Leverkusen – Nachdem eine „Einhausung“ über der Autobahn-Baustelle in der Altablagerung Dhünnaue nach Abschluss der Arbeiten abgebaut worden ist, wurde in den vergangenen Wochen ein neues Zelt am Wiesdorfer Ende der A59 errichtet, indem von Donnerstag, 2. Mai, an gearbeitet werden wird.

Voraussichtlich drei Wochen werden die Aushubarbeiten an dieser Stelle der Giftmüll-Altlast dauern. Dort soll das Widerlager der neuen Verbindungsbrücke von der A1 zur Rheinallee gebaut werden. Auch in dieser dritten Einhausung wird der Innenluft abgesaugt und mehrstufig gereinigt, damit keine belasteten Stäube oder Gase nach außen dringen können. Der Aushub wird unter hohen Sicherheitsvorkehrungen abtransportiert.

Straßen NRW weist darauf hin, dass die Schleusen auch für längere Zeit geöffnet bleiben können, wenn gerade nicht in höher belastetem Abfall gearbeitet wird.