In der Filiale von „Haus des Döners“ am Wiesdorfer Platz in Leverkusen herrscht derzeit Baustopp. Die Bauaufsicht hat die Arbeiten untersagt und die Räumlichkeiten am 17. Juli versiegelt. Nach Angaben der Stadt fehlt die erforderliche Baugenehmigung. Geplant sei eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung.

Am Eingang der Filiale weisen die Maßnahmen der Bauaufsicht auf den aktuellen Baustopp hin. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Außerdem habe die Bauaufsicht Veränderungen an sicherheitsrelevanten Bauteilen festgestellt. Deshalb ordnete die Bauaufsicht die Einstellung der Arbeiten an. Der Baustopp gilt, bis die baurechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Arbeiten dürfen erst fortgesetzt werden, wenn das laufende Genehmigungsverfahren positiv abgeschlossen ist. Nach Angaben der Stadt sind sowohl die geplante Nutzungsänderung als auch die festgestellten Veränderungen an sicherheitsrelevanten Bauteilen genehmigungspflichtig. (vl)